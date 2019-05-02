«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них

Несанкционированные выступления 1 мая в двух крупнейших городах Казахстана, собравшие сотни участников, показывают растущую в обществе протестность и запрос на реальные реформы, говорят политические эксперты. Тот факт, что демонстрантам позволили выступать несколько часов, а не задержали их сразу после начала протеста, как это обычно бывает, эксперты связывают с рядом политических причин, в том числе электоральной кампанией, передает Радио Азаттык.

Несанкционированные протесты в Казахстане в последние годы, как правило, были недолгими по времени. Нередко протестующие не успевали ни развернуть плакаты, ни начать выкрикивать лозунги: полицейские тут же «скручивали» собравшихся на месте предполагаемого митинга, заталкивали их в автозаки, задерживая порой и прохожих, которые случайно оказались на месте стихийной акции.

Протесты 1 мая, собравшие в двух крупнейших городах страны сотни людей, продолжались более трех часов. Полиция поначалу молча наблюдала за происходящим, не вмешиваясь в процесс, хотя автозаки и автобусы были подогнаны к месту заблаговременно. Участники первомайской акции в Алматы и Нур-Султане открыто критиковали правительство, призывали к бойкоту президентских выборов, выступали против переименования столицы, скандировали политические лозунги, в том числе «Нур-Султан — не мой город, Токаев — не мой президент, Дарига [Назарбаева] — не мой спикер сената», «Долой правительство!» и «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), требовали освобождения политических заключенных (наличие которых власти отрицают).

Представители местных властей пытались вести переговоры с протестующими. В столице высокопоставленный полицейский отпустил около десятка задержанных и заблокированных в автобусе демонстрантов, выполнив требование других участников акции, с которыми он вступил в диалог и которым обещал освободить людей, если все разойдутся. Акции в Алматы и Нур-Султане завершились «традиционными» задержаниями, однако на этот раз участников демонстраций задерживали после неоднократных призывов прекратить протест.

Опрошенные Азаттыком эксперты не считают такое поведение властей 1 мая проявлением «нерешительности» или «оттепели». Они связывают произошедшее с рядом обстоятельств и политических причин и говорят, что относительно многочисленные (для Казахстана) протесты демонстрируют давно назревший в обществе запрос на реальные перемены.

Почему позволили выступить?

Политолог Айдос Сарым, руководитель Фонда имени Алтынбека Сарсенбаева, говорит, что причиной кажущейся «нерешительности» власти может быть проблема политического транзита (в марте бессменно возглавлявший Казахстан Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, президентские полномочия перешли к экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву, кандидатуру которого правящая партия выдвинула на предстоящих досрочных президентских выборах).

— При любой смене власти она находится в подвешенном состоянии, тем более в условиях объявленных выборов с гарантиями того, что они пройдут честно, открыто и гласно. Возможно, этим можно объяснить «нерешительное» поведение власти. Оно связано не со слабостью власти, а, наверное, с ее желанием не выходить за рамки приличия, — говорит Айдос Сарым, добавляя, что такое поведение Нур-Султана, вероятно, связано еще и с тем, что в период транзита процесс принятия решений усложняется. — Центров принятия решений стало больше. Наверное, сегодня никто не хочет быть ни «крайним», ни «первым мерзавцем». Возможно, необычное поведение полиции, акиматов связано с этим.

Трансляция Азаттыка с места проведения протестов в Алматы и Нур-Султане:









Директор Казахстанского бюро по правам человека правозащитник Евгений Жовтис, анализируя относительный «первомайский либерализм» полиции, говорит, что власти продолжают советскую традицию, когда не принято было хватать диссидентов в местах, где гуляют иностранцы: иначе это сильно бьет по имиджу.

— В Нур-Султане сейчас проходит чемпионат мира по хоккею первого дивизиона. Здесь собрались несколько команд и собрались болельщики. В том числе команды из Словении, Южной Кореи и так далее. 1 мая как раз должен был состояться матч сборных Казахстана и Литвы (кстати, казахстанская сборная выиграла при двух незасчитанных шайбах). На фоне этого начинать в центре города — где, возможно, гуляют болельщики, которые смотрят достопримечательности разросшейся столицы, — хватать просто говорящих людей означало бы шокировать иностранных гостей, — считает Евгений Жовтис.

По мнению Жовтиса, до некоторых людей из власти, видимо, всё же дошло, что лишение свободы за баннер «От правды не убежишь», наказание за цитирование Конституции и жесткие действия в отношении несогласных — явный «перебор». Видимо, силовикам дали указание не очень активничать в отношении участников протестных акций 1 мая несмотря на то, что среди них были люди, вышедшие по призыву экс-банкира и критика казахстанских властей Мухтара Аблязова.

Президент общественного фонда «Либерти» политолог Галым Агелеуов также полагает, что из-за фактора иностранцев власти 1 мая «постеснялись» действовать грубо, в привычной им манере.

— В Казахстан прибывают иностранные наблюдатели для мониторинга выборного процесса. Власти хотели показать иностранцам соблюдение прав и свобод в стране, но затем всё равно перешли к силовым методам, — говорит Галым Агелеуов.

Политолог Толганай Умбеталиева, директор Центральноазиатского фонда развития демократии, говорит, что «реакция международного сообщества, безусловно, очень важна для политического руководства, но в данном случае цель была не усугубить отношения с обществом».

— Думаю, что она не хотела еще больше провоцировать народ и вызывать еще большей активности населения. Если достаточно жесткая реакция на единичные протесты молодого поколения в Алматы (речь идет об административном аресте для вывесивших баннер «От правды не убежишь». — Ред.) вызвала очень большую поддержку активистов в обществе — тем самым политическая элита стала работать в пользу своих оппонентов, — то задержание и жесткая реакция в отношении большого числа людей, тем более эмоционально настроенных, могли принести увеличение и распространение числа активно участвующих. Поэтому важно было не увеличивать негативный фон как перед выборами, так и не дестабилизировать еще больше ситуацию в стране, — говорит Толганай Умбеталиева.

Что продемонстрировали протесты?

Политолог Султанбек Султангалиев считает, что первомайские события в столице и Алматы показали, что власть находится в крайне затруднительном положении. Власть, по его словам, поняла, что и дальше реагировать в репрессивной форме означает окончательно губить и имидж собственно власти, и реноме Касым-Жомарта Токаева, а также порождать новую волну недовольства и протестов в обществе, играя в том числе на руку заграничным оппонентам Акорды.

— Несомненно, что общество устало от лицемерия и славословия, народ требует реальных перемен к лучшему, а не слащавые картинки официозных СМИ. Страна нуждается в коренных политических реформах, направленных на демократизацию общества и подлинного, а не иллюзорного контроля общества над исполнительной властью. Народ начинает чувствовать себя нацией, а не просто народонаселением, — говорит политолог Султангалиев. — Можно «посадить» десяток, другой активистов, можно посадить сотню, но они вызовут к жизни протестную волну в тысячах граждан. Надо понимать, что времена изменились и, чтобы страна не потонула в пучине митинговщины, репрессий и хаоса, необходимы в первую очередь здравомыслие и адекватная оценка происходящих событий со стороны властей и нахождение правильных алгоритмов выхода из кризисной ситуации.

Толганай Умбеталиева отмечает, что наступает перелом в сознании граждан, которые «по-взрослому» серьезно начинают реагировать на нарушение своих прав и оценивать свою роль. Она отмечает, что в диалог с проявляющими недовольство людьми должны вступать не чиновники уровня районных акимов, а политические лица, принимающие решения.

— Для общества это была не игра, по крайней мере не для всех. Народ явно был рассержен, настроен очень решительно, и у него была уверенность в правильности своих действий. Тогда как у власти не было другого выхода. Основной принцип у нее был не навредить, не усугубить. Ведь завтра могут выйти на протест еще больше людей, и тогда полицейские не справятся. Тем более что сегодня народ пытался склонить на свою сторону силовые органы. Если не сегодня, то в ближайшей перспективе это может стать реальностью, — говорит Толганай Умбеталиева.

Для власти первомайские протесты, по ее словам, должны стать сигналом того, что только силовыми методами они не решат копившиеся годами проблемы — сегодня нужны политические действия и политические решения.

Айдос Сарым предупреждает, что если после произошедших событий силовики — начиная с Совета безопасности — сочтут, что теряется контроль и надо ситуацию взять в свои руки, то тогда о демократизации можно будет забыть.

Первомайские события завершились массовыми задержаниями. К исходу дня министерство внутренних дел сообщило о 80 задержанных. Состоялись и ночные суды — однако в этот день не удалось осудить всех, на кого были заведены дела.

Выступления 1 мая стали самыми массовыми с 2016 года, когда тысячи казахстанцев вышли на улицы городов, чтобы заявить о несогласии с земельной реформой, которая предусматривала продажу сельхозугодий и передачу угодий в длительную аренду иностранцам. На фоне протестов власти тогда отозвали спорные поправки к земельному законодательству.