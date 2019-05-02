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Кандидат в президенты Жуматай Алиев не владеет казахским - комиссия

2 мая 2019, 15:18 |  Государство

Жуматая Алиева - кандидата в президенты от общественного объединения "Халық демографиясы" проверили на знание государственного языка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как заявил член лингвистической комиссии Адиль Ахметов, кандидат не владеет казахским языком.

"Первое задание - сочинение "Государство и религия", второе задание - прочитать отрывок из романа "Путь Абая" Мухтара Ауэзова. Третье задание - доклад на свободную тему. На письменное задание он отвел 1,5 часа, даже больше. Комиссия пришла к выводу, что претендент не владеет казахским языком. В письменной работе допущены очень грубые ошибки, всего 19 ошибок по пунктуации, стилистике", - сказал член лингвистической комиссии Адиль Ахметов на брифинге.

Жуматай Алиев родился 20 июня 1952 года в селе Байкадам Жамбылской области.
Выдвинут общественным объединением "Халық демографиясы" 26 апреля 2019 года.

Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 по местному времени.
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§ лимон
Re: Кандидат в президенты Жуматай Алиев не владеет казахским -...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.05.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, экзаменовали сразу на латинице?
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