Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета "Тамаша" в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
С 16 мая один из супермаркетов местной сети "Тамаша", расположенный в цокольном этаже ТРЦ Mart, прекратит свою работу. Эту информацию "НГ" подтвердил владелец сети Сергей СТРЕКАЛОВ.
Фолто tamasha10.kz
- Да, один из трех наших супермаркетов завершит свою работу 15 мая в ТРЦ Mart, - пояснил он. - Останутся супермаркеты в зданиях Казахско-Французского центра и "Емшана". Для третьего мы будем подыскивать помещение, скорее всего - в строящихся микрорайонах: Аэропорт или другом.
"Тамаша" занимала в MART площадь 1800 кв. м, новое помещение, скорее всего, будет чуть меньше.
На вопрос корреспондента "НГ" о том, чем связан переезд из одного из самых проходимых зданий города и насколько он добровольный, Стрекалов коротко ответил: "Бизнес есть бизнес, всякое бывает".
В администрации ТРЦ MART сообщили, что с 1 июня по 1 сентября запланирован ремонт цокольного этажа и двухуровневого паркинга. В это же время к работам приступит новый арендатор, которым станет супермаркет Small.
- Это самая большая в Казахстане сеть супермаркетов, - сообщили в администрации ТРЦ. - Они работают на нашем рынке с 1998 года, сейчас у них 74 магазина. Головной офис - в Астане. Они работают в разных форматах: от магазина у дома до гипермаркетов.
В ближайшие 1,5-2 года в Костанае планируют открыть еще 2-3 магазина этой сети. Открытие первого ориентировочно намечено на начало сентября этого года.
В администрации ТРЦ добавили, что после ремонта паркинг существенно преобразится.
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