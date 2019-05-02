Форум
Добринцофф
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Если говорить о деньгах, обратное переименование будет стоить тоже денег. А вообще - это важно так в краткосрочной перспективе и при явном наличии других проблем? Вот в том то и дело...
02.05.19 17:55
Victor Yang
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Добринцофф: вполне нормальное требование. Если говорить о деньгах, обратное переименование будет стоить тоже денег. А вообще - это важно так в краткосрочной перспективе и при явном наличии других...
02.05.19 17:37
директор пляжа
Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета "Тамаша" в Костанае
существенно преобразится :lol: ,батареи покрасят, лампочки вкрутят. Один вопрос кому это нужно?! заезд и выезд лучше бы сделали в разных местах вот это было бы да, дабы разгрузить миниатюрную,...
02.05.19 17:26
Добринцофф
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: А так капризы какие-то - не то название По моему очень дорогим капризом было как раз таки переименование столицы в угоду одному человеку, а оставить прежнее название Астана ,вместо...
02.05.19 17:13
Rexyn
Сбежавшего из колонии-поселения в Костанае мужчину поймали полицейские в Рудном
директор пляжа: быть может в зданиЕ? само собой. Исправили, спасибо.
02.05.19 17:11
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета "Тамаша" в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 мая 2019, 14:47 |  Общество

С 16 мая один из супермаркетов местной сети "Тамаша", расположенный в цокольном этаже ТРЦ Mart, прекратит свою работу. Эту информацию "НГ" подтвердил владелец сети Сергей СТРЕКАЛОВ.

Фолто tamasha10.kz

- Да, один из трех наших супермаркетов завершит свою работу 15 мая в ТРЦ Mart, - пояснил он. - Останутся супермаркеты в зданиях Казахско-Французского центра и "Емшана". Для третьего мы будем подыскивать помещение, скорее всего - в строящихся микрорайонах: Аэропорт или другом.
"Тамаша" занимала в MART площадь 1800 кв. м, новое помещение, скорее всего, будет чуть меньше.

На вопрос корреспондента "НГ" о том, чем связан переезд из одного из самых проходимых зданий города и насколько он добровольный, Стрекалов коротко ответил: "Бизнес есть бизнес, всякое бывает".

В администрации ТРЦ MART сообщили, что с 1 июня по 1 сентября запланирован ремонт цокольного этажа и двухуровневого паркинга. В это же время к работам приступит новый арендатор, которым станет супермаркет Small.

- Это самая большая в Казахстане сеть супермаркетов, - сообщили в администрации ТРЦ. - Они работают на нашем рынке с 1998 года, сейчас у них 74 магазина. Головной офис - в Астане. Они работают в разных форматах: от магазина у дома до гипермаркетов.

В ближайшие 1,5-2 года в Костанае планируют открыть еще 2-3 магазина этой сети. Открытие первого ориентировочно намечено на начало сентября этого года.

В администрации ТРЦ добавили, что после ремонта паркинг существенно преобразится.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.05.19 17:36 Малоинвазивные операции на сосудах головного мозга начали проводить в Костанае
02.05.19 16:58 Платья в Казахстане теперь ищут на Clouty
02.05.19 16:31 Сбежавшего из колонии-поселения в Костанае мужчину поймали полицейские в Рудном
02.05.19 15:56 «Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
02.05.19 15:34 В городском парке культуры и отдыха Рудного открыли новый сезон
02.05.19 15:18 Кандидат в президенты Жуматай Алиев не владеет казахским - комиссия
02.05.19 13:52 Начальник департамента полиции Костанайской области открыл личную страницу в Фейсбуке
02.05.19 13:30 «Главный орган мужчины должен быть очень большим» - солистка группы «Винтаж» после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью "НГ"
02.05.19 12:04 «Доктор команды будет отстранен от работы» - тренер «Тобола» рассказал о состоянии попавших в больницу футболистов
02.05.19 10:34 Задымление могло стать причиной ДТП с участием 6 машин - департамент полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ лимон
Re: Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 909
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.05.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Головной офис - в Астане.
а где это? :lol: не удержался, простите
Профайл

§ директор пляжа
Re: Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.05.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
существенно преобразится
:lol: ,батареи покрасят, лампочки вкрутят. Один вопрос кому это нужно?!
заезд и выезд лучше бы сделали в разных местах вот это было бы да, дабы разгрузить миниатюрную, вечно забитую парковку, а так.. 3 месяца будут мазать зачем? хм
Профайл

§ abaika95
Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета "Тамаша" в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.05.19 - 17:40
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 313
Пользователей: 0
Всего: 313

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх