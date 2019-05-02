В городском парке культуры и отдыха Рудного открыли новый сезон

Традиционно старт работы аттракционов назначили на 1 мая - День единства народа Казахстана. В парке к празднику организовали выставку блюд русской, казахской, узбекской и татарской кухни. Бесплатно горожан угостили только баурсаками и кумысом, за остальные блюда пришлось платить.

На площадке у входа в парк, которую организаторы назвали «Алым полем», с полудня проводили состязания. В стритболе (разновидность баскетбола, играют не 2 команды, а 2 спортсмена - "НГ") соревновались воспитанники рудненской ДЮСШ, горожане только наблюдали. Остальные дети могли побороться на турнирах по армреслингу и гиревому спорту.

- Мы раз в год выставляем лёгкие гири - по 4 кг, 8 кг, 12 кг и 16 кг. Здесь всё-таки в основном дети участвуют, - сообщил "НГ" тренер спортивного клуба «Рудный-2017» Андрей ВАЛЕБНЫЙ. - Мои воспитанники выступают в роли судей. Сами показывают, как правильно поднимать гирю. За 15-20 подъёмов каждый участник получает сладкий приз. А в армреслинге вкуснятина достается победителю.





В парке организовали выставку-распродажу изделий мастеров прикладного творчества. Ремесленник Олег КРЮЧКОВ принес плетеные корзины из ивы. На изготовление такой корзины, в зависимости от размеров, нужно от 2-х до 4 часов.





- Меня пригласили от отдела предпринимательства, вот я и принес свои корзинки, - сообщил Олег. - На одно изделие уходит 120-150 прутьев. Я их режу, варю, чищу, а когда они высохнут, то должны какое-то время храниться в пучках. Потом их нужно размочить, чтобы они стали гибкими и мягкими, тогда-то и можно плести. За сезон получается изготовить около 50 корзин. Для меня это скорее хобби, так как особо на этом не заработаешь.





Праздничный концерт начали с вручения трём школьникам именных сертификатов на бесплатное обучение в КГУ им. Байтурсынова. Такие меры приняты для поддержки детей из многодетных семей. Для этого акимат Рудного заключил меморандум с вузом. В 2019 году обладателями образовательных грантов стали Кристина Молибоженка из школы-лицея № 4, Максат Сабитбек из школы-гимназии № 7 и Алкуатову Ферузу из СШ № 19.





- Я хочу учиться на программиста, - рассказал «НГ» Максат САБИТБЕК. - Заявку подавала администрация школы. Думаю, они выбрали меня, потому что я учусь на отлично и активно участвую в творческой жизни школы. Кроме того, защитил уже несколько научных работ. Пока я претендую на то, чтобы закончить школу с красным аттестатом, осталось только экзамены сдать.





Концерт организовали силами всех городских коллективов, которые сменяли друг друга на временной концертной площадке. Старую сцену демонтируют, вместо нее обещают установить новую.

Четырехчасовой концерт разделили на песни и танцы, сначала - фольклор разных народов, затем ретро-песни 80-х и 90-х годов 20 века и концерт коллективов дворца развития и творчества детей и молодёжи.





- Песни поём русские народные. Но только те, что нравятся зрителю, - говорит вокалистка хора «Калина» Татьяна ЦЫРБА. - Споём «А над речкой туман», «Где-то за рекой». Самое главное, чтобы были дружба и веселье.





В этом году вместе со сценой демонтировали аттракцион «Паровозик», который был установлен ещё в советские годы. Как сообщили «НГ» в администрации парка, приезжали специалисты, которые заключили, что аттракцион, на котором выросло не одно поколение рудничан, представляет опасность для окружающих. В пределах той же площадки, где стояла железная дорога, планируют установить новый аттракцион «МЧС спешит на помощь». Когда это произойдёт, пока не известно - ждут поступления средств. Ну а пока здесь катали детей на верблюде.





Фото Антона ГОВОРОВА

