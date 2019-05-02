Задымление могло стать причиной ДТП с участием 6 машин - департамент полиции Костанайской области

Авария произошла вечером 1 мая на трассе Костанай - Рудный. В ДТП попали 6 машин - Лада Гранта, KIA, Nissan, Audi, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2106. В ДТП никто не пострадал.

- Одной из причин аварии могла стать плохая видимость в связи с задымлением данного участка автодороги, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сотрудниками полиции проводится весь комплекс необходимых мероприятий.

Водители направлены на прохождение медицинского освидетельствования.