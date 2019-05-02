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Задымление могло стать причиной ДТП с участием 6 машин - департамент полиции Костанайской области
2 мая 2019, 10:34 | Происшествия
Авария произошла вечером 1 мая на трассе Костанай - Рудный. В ДТП попали 6 машин - Лада Гранта, KIA, Nissan, Audi, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2106. В ДТП никто не пострадал.
- Одной из причин аварии могла стать плохая видимость в связи с задымлением данного участка автодороги, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сотрудниками полиции проводится весь комплекс необходимых мероприятий.
Водители направлены на прохождение медицинского освидетельствования.
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