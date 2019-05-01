Акция в Нур-Cултане и Караганде завершилась задержаниями

В столице Казахстана полиция задержала около сотни участников несанкционированной акции протеста. Бойцы спецназа хватали людей и заталкивали их в пригнанные автобусы, передает Радио Азаттык.

Это стало второй крупной волной задержаний в столице на акции 1 мая. Сотрудники попытались задержать репортера Азаттыка Асемгуль Мухитову. Из рук полицейских журналистку отбили находящиеся на месте коллеги из столичного бюро.

Ранее спецназ уже задержал десятки человек, избив некоторых из них дубинками.

Протестующие в Нур-Султане потребовали освободить задержанных на несанкционированной акции протеста. После задержаний десятков человек и взятия спецназом в окружение люди продолжили оставаться на месте. Демонстранты заявили, что не намерены расходиться, пока полиция не отпустит задержанных, которых заблокировали в автобусе. Люди призвали полицию «быть с народом». На пересечении проспектов Республики и Абая около 15:30 по местному времени после переговоров полиция выпустила из находившегося на месте автобуса около десятка человек. «Полиция с народом!», «Освободите людей!», «Астана!» - скандировали протестующие.

Полицейские чиновники отвергли заявления о том, что спецназ избивал людей дубинками. Однако кадры избиения задержанных спецназом попали на камеры журналистов и участников акции.

Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов пообещал освободить людей и пригрозил новыми задержаниями, если люди не разойдутся. По его словам, при задержании участников акции протеста в столице «никого не избивали». При этом Саденов пообещал привлечь виновных к ответственности, если факт избиения задержанных найдет подтверждение.

Задержания прошли и в городе Караганде, где несколько человек вышли в среду на площадь неподалеку от областного акимата, выражая несогласие с переименованием столицы в честь Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя президентские полномочия в марте этого года.

«У нас у всех есть выбор», «Всю жизнь бояться, прятаться или выйти и сказать слово», «Не бойтесь, вас не расстреляют, не убьют, не так , как нефтяников в Жанаозене», - кричали собравшиеся. Они также скандировали «Шал кет!» («Старик, уходи!»). Личности участников протеста неизвестны.

Очевидцы сообщают, что через несколько минут после начала этой акции на место прибыли сотрудники полиции, которые взяли под руки одного из участников. Он стал сопротивляться, его скрутили и уволокли. Вслед задержали и остальных участников акции. Полицейские проигнорировали вопросы окружающих о причинах задержания.

Акции в столице и в Алматы начались около 13 часов по местному времени. В столице люди собрались на правобережье реки Ишим и прошли шествием по прохожей части проспекта Республики в Дворцу молодежи. В течение всего времени акции собравшихся снимали на видео люди в штатском, на столичной акции на камеру журналиста попал неопознанный дрон.

Протестующие призвали к отмене намеченных на 9 июня внеочередных выборов президента Казахстана, заявляя о готовности бойкотировать их как «нелегитимные». Собравшиеся призвали к проведению «прозрачных и честных» выборов с «реальными кандидатами». Среди прочих призывов протестующих – прекращение преследования граждан по политическим мотивам и улучшение социального положения граждан.

Власти Казахстана отрицают наличие политических заключенных в стране и заявляют о демократических достижениях.

Оппоненты, критики и правозащитные организации неоднократно заявляли, что Назарбаев, авторитарный лидер, подавляющий инакомыслие, продлевал свое пребывание у власти в богатой энергоресурсами стране с населением более 18 миллионов человек, манипулируя демократическим процессом.

Первомайские выступления в Алматы и в столице стали крупнейшими и самыми продолжительными после земельных митингов 2016 года. 1 мая страна отмечает День единства народа.

С призывом к гражданам собираться 1 мая на акции протеста, чтобы заявить о бойкоте грядущих выборов, ранее выступил живущий за рубежом критик действующей власти Казахстана Мухтар Аблязов, лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).