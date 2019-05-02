«Главный орган мужчины должен быть очень большим» - солистка группы «Винтаж» после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью "НГ"

Первый в истории Костаная концерт популярной группы «Винтаж» прошел в гостиничном комплексе «Медеу» вечером 28 апреля. «Плохая девочка», «Ева», «Знак Водолея», «Роман», «Москва» и многие другие хиты костанайцы подпевали хором.

Концерт группы «Винтаж» прошел в гостиничном комплексе «Медеу»

Бессменная солистка группы Анна ПЛЕТНЕВА вела себя очень профессионально и пела вживую. Хотелось бы отметить качество звука, о котором позаботились организаторы концерта. «Медеу» - пожалуй, единственное заведение в Костанайской области, которое может приглашать звезд такого масштаба. Ранее здесь выступали певица Анна Седокова, группа Serebro и другие топы музыкальных чатов.

«Аня, ты лучшая!» - кричали восторженно зрители. Анна Плетнева приглашала на сцену детей, брала их на руки и никому не отказала в селфи. После песни «Плохая девочка», которую Анна исполнила с плеткой в руках, она отдала реквизит ребенку - девочка выпрашивала плеть, приняв ее за игрушку.

Каждый слушатель пытался хотя бы на мгновение заполучить внимание певицы

Также Плетнева провела конкурс между двумя парнями на самый зажигательный танец под песню «Когда рядом ты». На сцене, кроме певицы, оказались Олег и Анатолий. Первый изначально проигрывал, так как занимался в основном фотографированием себя. Анатолий же старался произвести впечатление. Оба участника получили в подарок компакт-диски от солистки группы «Винтаж».

Анатолий и Олег - участники конкурса на самый зажигательный танец

Далее под песню «Роман» на сцену самовольно поднялся мужчина турецкой наружности.

- Вы Роман? Нет? Ну тогда вы сегодня будете моим Романом! - Анна, не растерявшись от мужского напора, продолжала выступление.

- Вы знаете сколько мне лет? Ну почти 100 уже, - рассмеялась она. - Когда-то я состояла в такой группе, как...

Не успела Плетнева завершить фразу, как зал ответил: «Лицей»!

Вокалистка исполнила легендарную песню «Осень», одновременно играя на электрогитаре. Овации не умолкали.

Анна Плетнева во время исполнения песни «Осень»

Люди в зале получали удовольствие от концерта, особо впечатлительные девушки даже вставали на стулья, находясь за своими столиками, чтобы с лучшего ракурса смотреть шоу-программу. Танцевальный коллектив только и успевал переодеваться от трека к треку.

Кульминацией стала песня «Москва», перед которой Анна пригласила на сцену всех детей, находящихся в зале. Кстати, Плетнева - коренная москвичка, так что кому, как не ей, петь про красоту и силу этого города с богатой историей.

Под песню «Москва» все дети, находящиеся в зале, поднялись на сцену

Когда группа ушла со сцены, внизу Анну поджидала нескончаемая толпа фанатов для общих фотографий. Получилось, что Плетнева в этот вечер отработала фотомоделью дольше, чем находилась на сцене, а была она там более часа. Не обращая внимание на усталость, не сказав о ней ни слова, певица с удовольствием согласилась дать эксклюзивное интервью для «НГ».

Солистка группы «Винтаж» отдавалась своему делу на сцене на сто процентов

- Аня, сегодня у православных праздник - Пасха. И именно сегодня состоялся твой концерт в Костанае. Насколько часто ты встречаешь праздники на сцене?

- Это моя жизнь, я к этому совершенно привыкла. Мой концерт для меня - праздник. Для это меня это лучший способ встретить праздник. Самый счастливый день в жизни - это, конечно, на сцене. Потому что люди тоже приходят и хотят получить праздничное настроение. Знаешь, это такой обмен энергии, магия, волшебство. Собственно, ради этого я все и делала сегодня.

Анна Плетнева: «Главный орган мужчины должен быть очень большим - мозг»

- Какой праздник на сцене тебе больше всего запомнился?

- Концерт на мой день рождения. Наш выход задержали на 6 часов - кстати, в Казахстане (смеется). Было достаточно холодно, я была практически без костюма - в своем сценическом имидже, скажем так. И у нас почему-то отобрали все мобильные телефоны, всю одежду. Мы ждали наш выход в автобусе, в какой-то момент я подумала, что это розыгрыш, и мне стали все петь «С днем рождения»! Это, наверно, самый необычный момент моей жизни, все равно было здорово!

- Ты в такой потрясающей форме! Сколько времени ты уделяешь спортзалу?

- Если честно, я вообще не хожу в спортзал. Я очень люблю настольный теннис. И знаешь, я заколдована - меня за всю жизнь не обыграл ни один мужчина. Так что я очень люблю это делать с вами (смеется).

Анна Плетнева: «Меня не обыграл в теннис ни один мужчина»

- Ты пробовала себя в сольной карьере. Что нужно сделать, чтобы состояться, артисту, уйдя из уже именитого коллектива?

- Должны совпасть несколько факторов. Во-первых, это везение. Действительно - это сложно. Если помнишь, я пела в "краснознаменном" ансамбле «Лицей». Вспоминаю тот момент, когда мне пришлось уйти и начать все сначала. Было очень сложно, в меня никто не верил. Все говорили: «Зачем нам эти сбитые летчики?». Это было уже 15 лет назад. И назло всем гороскопам я живу и пою. Должны быть невероятное желание и целеустремленность. Не опускать руки! Еще круто, когда есть партнер, который тебя во всем поддержит. В любом бизнесе это хорошо. Ведь шоу-бизнес - это бизнес.

- Многие твои песни - о любви. Какие качества больше всего ценишь в мужчине?

- Если говорить о любви, должно совпасть что-то такое... Две души - они ищут долго друг друга и потом соединяются. Они могут обладать совершенно разными качествами, но они должны быть созданы друг для друга. И это - настоящая любовь. А для меня... В мужчине я больше всего ценю... Главный орган должен быть очень большим - мозг (смеется). Для меня это очень важно и очень сексуально.

- Назови самый смелый или запоминающийся поступок, сделанный для тебя мужчиной.

- Мужчина, с которым меня связала жизнь надолго и по сей день, он ради меня полетел на Чукотку и два дня спал в чуме. Его не пускали в гостиницу, потому как думали, что он мой фанат. Наверное, это был самый безумный поступок ради меня.

- А со стороны фанатов?

- Ну, каждый день что-то такое безумное происходит. Сегодня, например, люди приезжают издалека и выражают свои эмоции, плачут. Сам факт этого восхищает. Люди, не стесняясь своих эмоций, обнимают - это здорово, это по-настоящему.

- Кто для тебя икона в музыке?

- Сейчас сложно сказать. В основном, все мои кумиры, на которых я росла, это Элтон Джон, Майкл Джексон, Виктор Цой, Владимир Пресняков, в которого я была безумно влюблена и, собственно, из-за него и решила стать певицей.

- Насколько я знаю, вы даже спели с ним песню...

- Да, ну это было уже позже. Когда я была маленькой, просто мечтала выйти за него замуж и родить от него пятерых детей. Поэтому поставила себе такую цель. И когда уже выросла, мы оказались с ним на одной сцене. Я не могла поверить, что мечта имеет вот такое свойство - сбываться, прям реально сбываться. Правда, я уже не хотела за него замуж и рожать от него, но я записала песню и мы спели ее вместе на моем сольном концерте.

- Вы вместе с актрисой Мариной Федункив снялись в крутом клипе. Каково тебе было с ней работать на одной площадке?

- Мне пришла в голову идея сняться с Мариной в одном клипе, я ей предложила, а потом мы все-таки решили, что она еще и запоет. Поначалу она должна была только сыграть роль. Но в процессе мы подумали, что здорово, если она тоже будет петь. В общем, это был ее первый опыт в шоу-бизнесе как певицы. С ней невероятно работать, она невероятная женщина! Она просто такой Чарли Чаплин в юбке. С ней смешно, весело каждую секунду. Если ты начинаешь с ней снимать клип, ты снимаешь его 5 дней и вы не расстаетесь. Это бесконечный какой-то праздник. Невозможно расстаться с этим человеком. Она очень крутая, настоящая подруга!

- Что можешь сказать о музыкальных исполнителях новой школы?

- Слушай, мне очень нравится на самом деле. Все очень по-настоящему сейчас. Нравится то, что сейчас век Интернета и, знаешь, уже сложно обмануть аудиторию. Люди одним кликом выбирают, что им слушать, слышать. И в основном это рэп и такое больше R'n'B. Мне очень нравится - это круто, это здорово, это по-честному. Из новых мне очень нравится Монеточка. Нравятся Face, Оксимирон, если из рэперов.

- Смотрела батл Оксимирона и Гнойного? За кого болела?

- Смотрела конечно (смеется). Сейчас это настоящие иконы, кумиры. Я ни за кого не болела, больше со стороны наблюдала. На самом деле - это очень-очень талантливо.

Фото Зухры АСКЕРОВОЙ