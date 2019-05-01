Ложка дегтя от очевидцев - на процессе по делу о ДТП с автобусом № 8 прошли прения

Во вторник, 30 апреля, суд изучил видеозаписи камер наблюдения, которые, как оказалось, ставят под сомнение показания сразу нескольких свидетелей, допрошенных ранее. Этот момент в своих выступлениях отметили обе стороны процесса.

Адвокат подсудимого попросила оправдать Руслана Биржанова

32-летний водитель автобуса Руслан БИРЖАНОВ обвиняется по ст. 345 ч. 2 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 17 ноября ноября 2018 года Биржанов, управляя автобусом № 8, совершал поворот налево с улицы Тауелсиздик на улицу Баймагамбетова, не пропустил пешехода и совершил наезд на Елену ШПАК, которая переходила проезжую часть на разрешающий, зеленый сигнал светофора.

Женщину с открытым переломом черепа доставила в городскую больницу скорая помощь. В ходе экстренной операции ей удалили височную кость, впереди еще одна операции - по установке пластины, закрывающей череп.

25 января, на допросе у следователя, Биржанов пояснил: увидев женщину, он стал резко тормозить, но из-за скользкой дороги не смог остановить автобус и сбил Шпак правой стороной переднего бампера, от чего та отлетела на пару метров от автобуса. По инерции он проехал еще несколько метров, после чего сдал назад.

Однако в суде Биржанов от этих показаний отказался. По словам подсудимого, следователь в случае непризнания вины угрожал изменить меру пресечения.

- Испугался я, что можно сейчас не домой вернуться, а поехать в СИЗО, - пояснил в суде Биржанов.

30 апреля в суде просмотрели видео с камер наблюдения на перекрестке, на котором видно, что автобус останавливается на пешеходном переходе в тот момент, когда для людей, идущих по «зебре», горит зеленый. Из-под автобуса вылетают, судя по всему, личные вещи потерпевшей, которые спустя несколько секунд начинают собирать люди, остановившиеся, чтобы помочь. Сам момент столкновения на записях не запечатлен, за автобусом не видно, что именно происходило перед ним. Защита Биржанова утверждает, что Шпак сама поскользнулась переходя дорогу, а уже потом остановился автобус.

Прения, прошедшие в этот же день, наглядно иллюстрируют поговорку «врет как очевидец». Адвокаты Биржанова и Шпак в своих выступлениях много времени уделили критике свидетельских показаний.

В частности, версию о том, что женщина поскользнулась, озвучил в суде свидетель Евгений Лютик. По его словам, он шел рядом с Еленой Шпак и видел, как она, разговаривая на повышенных тонах по телефону, быстрым шагом вышла на пешеходный переход в тот момент когда автобус завершал маневр. А когда ее окликнули, поскользнулась и упала, после чего оказалась под передней частью автобуса.

Свои показания Лютик давал до того, как суд ознакомился с записями камер видеонаблюдения. Он утверждал, что женщина начала переходить дорогу, когда зеленому сигналу оставалось гореть всего пару секунд. Но на видеозаписи отчетливо видно: когда автобус после происшествия начинает сдавать задним ходом, светофор еще показывает двузначные числа.

- Показания свидетеля Лютика являются той ложкой дегтя, которые все якобы портят, - заявил на прениях адвокат потерпевшей Сергей БЗИКОВ. - Но в нашем случае, благодаря неоспоримым доказательствам, полученным с камер видеонаблюдения, ложность его показаний о том, что потерпевшая стала переходить дорогу на красный сигнал светофора, очевидна. Лютик беззастенчиво лгал суду.

Адвокат подсудимого Галина КИСЕЛЕВА обратила внимание на то, что ошибаются в своих показаниях и другие свидетели. В частности, пассажирка автобуса № 8 Елена Мурзаманова, которую пригласила в суд сторона потерпевшей, утверждала в суде: после ДТП Биржанов сказал, что кого-то сбил, и попросил вызвать скорую. При этом, по ее словам, автобус просто остановился и не сдавал назад. Однако, судя по кадрам видеозаписи, все было иначе.

Судя по видеозаписи: автобус остановился на пешеходном переходе и сдал назад

Отмечались и нестыковки показаний свидетелей по поводу мобильного телефона Елены Шпак. Лютик сообщал, что телефон вылетел из руки женщины на середину пролезжей части. Мурзаманова утверждала, что телефон был в кармане джинсов, потерпевшей. Сама Шпак заявила, что, переходя дорогу, по телефону не разговаривала.

- В распечатке телефонных звонков указано, что потерпевшая действительно разговаривала по телефону на момент ее падения, -отметила в суде Галина Киселева. - Только вот непонятно, с какой целью потерпевшая пыталась убедить суд в том, что она не разговаривала по телефону, когда вышла на пешеходную полосу. Приглашенная свидетель Мурзаманова вообще перепутала обстоятельства. Достоверность их показаний ставится под сомнение.

В прениях адвокат подсудимого обратила внимание суда на то, что в протоколе осмотра транспортного средства, на который ссылается обвинение, указано: следов повреждений на кузове автобуса не обнаружено. Кроме того, в медицинских документах нет ничего о повреждениях левой части тела потерпевшей, на которую должен был прийтись удар автобуса. И в материалах дела нет ничего, что подтверждало бы столкновение автобуса с пешеходом.

Киселева попросила оправдать своего подзащитного из-за недоказанности его вины.

Потерпевшая Елена Шпак попросила для водителя автобуса максимальное наказание.

Елена Шпак попросила суд назначить максимальное наказание для водителя автобуса

- Так как я, живя 31 год, ни разу закон не нарушала и тут меня лишают здоровья, - сказала она. - Предстоит вторая операция, я понимаю, что меня опять ждет. Те же самые боли, те же самые лекарства. Хочу, чтобы свидетеля Лютика тоже наказали за ложные показания. Думаю, справедливость восторжествует.

Гособвинитель запросила для подсудимого 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности, а также лишить права управления транспортным средством на 3 года.

Следующее заседание, на котором суд предоставит последнее слово подсудимому, назначено на 2 мая.

Фото Артема МАРУСИЧА