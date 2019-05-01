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Сабыр
Реконструкция Костаная - есть вопросы
Трущобы закрывают,чтобы из машины не видно было. Пусть на этом заборе ещё напишут что-то типа экспо или рухани)) Пусть люди поржут.
01.05.19 15:30
Vital
Ложка дегтя от очевидцев - на процессе по делу о ДТП с автобусом № 8 прошли прения
Вот поэтому я всегда говорю сыну. Посмотри на лево, потом на право. Два, пять, хоть десять раз. Потом иди. Если не уверен пропусти зелёный, на следующий пойди. Лучше пять минут потерять чем потом в...
01.05.19 14:56
abaika95
По встречке и на красный
Медный: Было к сожалению в нашей истории, когда соседи друг на друга стучали! И не надо передергивать речь в статье совсем не о взятках, читайте внимательно!
01.05.19 14:52
Vital
По встречке и на красный
JereK: Конечно нет. Там уже думаю очередь стоит из сотрудников полиции кто план не добрал. Штраф оплатят однозначно. Не куда не денется нарушитель.
01.05.19 14:30
JereK
По встречке и на красный
Vital: Ты на вопрос ответь :-) Нарушение перестает быть нарушением, если отсутствуют персональные данные оператора?
01.05.19 14:24
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Каждый казахстанец чувствует себя частью большой семьи - Токаев

1 мая 2019, 12:41 |  Государство

В Алматы перед Дворцом Республики проходит торжественное празднование Дня единства народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев в Алматы / Фото Алмаза Толеке, Informburo.kz

С праздником жителей города поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что все жители города вносят лепту в сохранение мира и согласия, взаимоуважения и взаимообогащения культур.

"Единство и согласие - ценности, которые наш народ сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. Благодаря труду, уважения, сплоченности мы смогли сберечь независимость, достигли успехов в экономике, нашу страну уважают во всем мире. Сегодня каждый казахстанец, вне зависимости от этнической принадлежности, чувствует частью единой большой семьи. Единство в многообразии - вот суть нашей политики", - подчеркнул глава государства. 

На сцене выступили звезды казахстанской эстрады. На площади перед Дворцом Республики установлены шатры с выставкой каждого культурного объединения, где они продемонстрировали национальные костюмы, изделия декоративно-прикладного искусства и народного промысла, музыкальные инструменты. Выставка также включала в себя мастер-классы и интерактивы со зрителями.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Каждый казахстанец чувствует себя частью большой семьи -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.05.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алматинцев - поздравил.
А Кзахстанцев кто-будет Поздравлять?... :lol: :oops:
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