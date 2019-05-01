Каждый казахстанец чувствует себя частью большой семьи - Токаев
В Алматы перед Дворцом Республики проходит торжественное празднование Дня единства народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Касым-Жомарт Токаев в Алматы / Фото Алмаза Толеке, Informburo.kz
С праздником жителей города поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что все жители города вносят лепту в сохранение мира и согласия, взаимоуважения и взаимообогащения культур.
"Единство и согласие - ценности, которые наш народ сберег даже в годы самых тяжелых испытаний. Благодаря труду, уважения, сплоченности мы смогли сберечь независимость, достигли успехов в экономике, нашу страну уважают во всем мире. Сегодня каждый казахстанец, вне зависимости от этнической принадлежности, чувствует частью единой большой семьи. Единство в многообразии - вот суть нашей политики", - подчеркнул глава государства.
На сцене выступили звезды казахстанской эстрады. На площади перед Дворцом Республики установлены шатры с выставкой каждого культурного объединения, где они продемонстрировали национальные костюмы, изделия декоративно-прикладного искусства и народного промысла, музыкальные инструменты. Выставка также включала в себя мастер-классы и интерактивы со зрителями.
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