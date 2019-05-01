Казахстан вошёл в первую тройку стран, лидирующих по продолжительности грудного вскармливания
По словам экспертов ВОЗ, грудное молоко препятствует детскому ожирению, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото kayseriokulrehberi.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Казахстан в тройку стран, лидирующих по продолжительности грудного вскармливания, сообщается на сайте ООН.
Эксперты ВОЗ провели новые исследования для изучения проблемы детского ожирения и пришли к выводу, назвав грудное вскармливание ключом к её решению.
По словам специалистов, дети, которых не кормили грудным молоком или кормили им редко, в большей степени склонны к ожирению. Согласно данным ВОЗ, от тяжёлой степени ожирения в европейском регионе страдают около 400 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет.
Ожирение, подчёркивают медики, ведёт к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты отмечают, что меры по борьбе с ожирением, принимавшиеся в европейских странах, не привели к желаемым результатам.
"Чем дольше ребёнка кормят грудью, тем лучше он защищён от ожирения. Эта информация может помочь нам разработать более эффективные меры по борьбе с проблемой ожирения", – сказал представитель ВОЗ Бенте Миккельсен.
В ходе исследования эксперты ВОЗ выяснили, что продолжительность грудного вскармливания в Европе не соответствует рекомендованным мировым нормам. Врачи советуют до шести месяцев кормить младенцев исключительно материнским молоком, после чего в рацион ребенка можно начать добавлять другую еду и, по возможности, продолжать грудное вскармливание до двух лет.
В списке стран, жители которых кормят своих детей именно по такой схеме, лидируют четыре страны: Таджикистан (73% новорождённых), Туркменистан (57% новорождённых), Казахстан (51 процент новорождённых) и Грузия (35% новорождённых).
Специалисты также пришли к выводу, что, хотя в целом по региону 77% детей получают грудное молоко в тех или иных объёмах, в некоторых странах показатели грудного вскармливания очень низки. Например, во Франции, 38% младенцев вообще никогда не питались материнским молоком.
"Меры по поддержке грудного вскармливания откроют перед нами новые возможности в плане решения проблемы детского ожирения в Европейском регионе", – сказал представитель ВОЗ Жоао Бреда.
Как показали исследования ВОЗ, в европейских странах очень мало делается для поддержки грудного вскармливания: врачи не поощряют население к тому, чтобы женщины кормили грудью, не проводится соответствующая подготовка и среди специалистов. Кроме того, в некоторых странах существуют серьёзные пробелы в законах по защите материнства, а компании-производители детских молочных смесей агрессивно продвигают свою продукцию на рынке.
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