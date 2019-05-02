Анастасия МИЛЛЕР: Индекс для судьи
Амаль Аламуддин - юрист и правозащитница, специализирующаяся на международном уголовном праве и правах человека, больше известна как Амаль Клуни, супруга одного из самых упрямых холостяков Голливуда – Джорджа Клуни. Но я знала о ней задолго до появления в ее жизни звездного супруга.
Яркая, остроумная, смелая... Амаль была старшим советником Кофи Аннана по Сирии, ее избрали в группу ООН, состоящую всего из трех человек, по расследованию нарушения правил войны в Секторе Газа. Она защищала интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и журналистки из Азербайджана Хадиджи Исмайловой, которая писала о коррупции в президентской семье и преследовалась за это властями. Амаль была в группе прокуроров Спецтрибунала ООН по Ливану, собирая доказательства серьезных нарушений прав человека, в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии.
На прошлой неделе я встретила Амаль в Колумбийской школе права в Нью-Йорке, где она с супругом презентовала проект TrialWatch (в дословном переводе: смотреть судебное разбирательство). Как отметил Джордж Клуни, по всему миру судебная система все чаще используется, чтобы заставить замолчать диссидентов и преследовать уязвимых. Но до сих пор не было систематического ответа на это. TrialWatch призван это исправить. Партнеры проекта - Microsoft и Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека.
Идея проста: Фонд Клуни вместе с Ассоциацией адвокатов разработали учебный курс, пройдя который каждый, даже не юрист, может стать наблюдателем в суде для проекта TrialWatch. На самом деле первая вещь, которой я научилась, придя в правозащитную организацию, это мониторинг судебных разбирательств. Новое здесь, наверное, в том, что ведет проект семья знаменитостей. Что еще делает его особенным? Президент Microsoft на презентации сообщил, что над созданием приложения для TrialWatсh трудились 25 специалистов и совсем скоро каждый желающий сможет скачать его на телефон. Наблюдатель сможет прийти на процесс, сделать аудиозапись, заполнить форму - и все это в режиме реального времени. Ну и самое интересное, но мой взгляд, это создание Глобального индекса правосудия. Собирая и анализируя информацию со всего мира о тысячах судебных процессов, Фонд Клуни надеется составить карту планеты, которая будет отображать уровень функционирования судебной системы в разных странах.
В завершении приема в честь презентации проекта люди ринулись к знаменитостям, разделив Амаль и Джорджа живой стеной. Каждый пытался сделать селфи, обняться, пожать руки, обменяться визитными карточками. Джордж ведет себя непринужденно, улыбается, складывается ощущение, что он в кругу старых друзей. Амаль более напряженная, такая обстановка для нее непривычна, вокруг нее собрался другой круг людей - в основном правозащитники. Честно, долю секунды я раздумывала, с кем я хочу поговорить - кумиром моей мамы или адвокатом, ведущим громкие правозащитные дела. Но это была доля секунды, и вот, дождавшись своей очереди, я разговариваю с Амаль!
Представляюсь - я правозащитница из Казахстана, благодарю за презентацию проекта и говорю о том, что проект важен – ведь сегодня суды действительно используются с целью подавления любого инакомыслия. А также о том, что несколько дней назад в Казахстане суд стал инструментом преследования для молодых людей, которые мирно стояли вдоль маршрута алматинского марафона с баннером #ОтПравдыНеУбежишь. О том, что за это их отправили за решетку на 15 дней. Амаль понимающе кивает.
Я надеюсь, что проект станет успешным, и люди в Казахстане и Америке, Непале и Кении, по всему миру, смогут прийти в суд, послушать и увидеть, как свершается правосудие, и сделать вывод - правосудие ли это.
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drakon: Так через 5 месяцев уже опять - ЗИМА... Ну так это же хорошо, опять можно не работать. Это у вас там за границей заводы строят что бы работать,а у нас, что бы по новостям показать.