Автомат Калашникова, из которого стрелял мужчина на улице в Костанае, является охолощенным - пресс-служба ДП

Стрельба произошла утром 28 апреля на улице Спортивной. Прибывшие на место полицейские обнаружили в стоявшем на улице автомобиле автомат и направили его на экспертизу.

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- Согласно проведенной экспертизе, автомат является охолощенным - без возможности стрельбы боевыми патронами, - сообщили 30 апреля в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Предназначен для использования в культурных и образовательных целях.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 436 КоАП РК.

Также во время осмотра машины полицейские обнаружили вещество зеленого цвета растительного происхождения. Его отправили на экспертизу. Начато досудебное расследование.

- Ранее появившаяся информация о задержании мужчины и его наркотическом опьянении недостоверна, - отметили в пресс-службе.