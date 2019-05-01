Автомат Калашникова, из которого стрелял мужчина на улице в Костанае, является охолощенным - пресс-служба ДП
Стрельба произошла утром 28 апреля на улице Спортивной. Прибывшие на место полицейские обнаружили в стоявшем на улице автомобиле автомат и направили его на экспертизу.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
- Согласно проведенной экспертизе, автомат является охолощенным - без возможности стрельбы боевыми патронами, - сообщили 30 апреля в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Предназначен для использования в культурных и образовательных целях.
По данному факту составлен административный протокол по ст. 436 КоАП РК.
Также во время осмотра машины полицейские обнаружили вещество зеленого цвета растительного происхождения. Его отправили на экспертизу. Начато досудебное расследование.
- Ранее появившаяся информация о задержании мужчины и его наркотическом опьянении недостоверна, - отметили в пресс-службе.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 105
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
А ну-ка покажи свой чемоданчик
В 2004 году группа ученых сделала открытие, используя которое, мы создали методику биорезонансной активации семян сельскохозяйственных культур, разработали для ее применения оборудование. Методов...
А ну-ка покажи свой чемоданчик
Воду, воду ещё надо заряжать. Перед монитором. Верное дело.
За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
Очень хотелось уточнить на сколько именно процентов теперь соответствует данный чиновник? Или если там с % трудности, то в каких-то иных единицах измерения. В долях, попугаях, бананах, палочках.
В центре Костаная горела сдаваемая в аренду квартира
Закономерный итог нанятия акиматчиками самых диких приезжих дикарей на воровство деревьев и фальшивые ремонты набережной. Наверное замерзли и по привычке костёр развели. В квартире.
За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
Сыкымы: За счёт кого обогатился и смог баню себе построить? Забыл? Так баня теперь признак богатства и благополучия? :-)