За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие

Три дисциплинарные дела рассмотрел сегодня, 30 апреля, Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области.

Поводом для обсуждения проступка заместителя акима Наурзумского района Кабидоллы ОРМАНОВА стала публикация на одном из сайтов, в которой сообщалось о привлечении его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Жители Наурзумского района Жакунов А. К. и Гарькавенко В. А. обратились в районный отдел полиции с заявлением о привлечении Орманова к ответственности за оскорбление, которое он нанес им, находясь в общественной бане в одном из местных сел. По словам заявителей, заместитель акима района выражался нецензурной бранью и «делал неприличные предложения сотруднице бани Гарькавенко».

Суд квалифицировал действия Орманова как мелкое хулиганство, назначив наказание в виде штрафа в размере 5 МРП. Орманов это постановление обжаловал, но апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Членам Совета по этике Орманов признался, что «разговор на повышенных тонах» действительно был, но он при этом никого не оскорблял и ни к кому «не приставал».

Его слова опроверг присутствующий на заседании Совета Айтан ЖАКУНОВ:

- У нас в общественной бане порядок, потому что за этим следит Гарькавенко. Она - мать четырех детей, зарабатывает там деньги, чтобы их прокормить. А вы ее оскорбляете.

Обсуждая поведение чиновника, члены совета были единодушны в признании, что он нарушил этические нормы государственного служащего. Но при определении меры дисциплинарного наказания мнения разделились - от предложения объявить строгий выговор и публично извиниться перед пострадавшими до увольнения с должности. В качестве смягчающих обстоятельств назвали положительную характеристику, которую Орманову дал глава региона, и отсутствие у него дисциплинарных взысканий.

Однако председатель Совета по этике, руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ обратил внимание коллег на одно важное обстоятельство - несмотря на то, что факты неблаговидного поведения замакима судом установлены, по его поведению не видно, что он осознает меру своей вины.

- Хотелось бы услышать слова сожаления с вашей стороны, но я их не услышал, - обратился Муксимов к Орманову.

В результате Совет единогласно рекомендовал акиму Наурзумского района объявить Орманову взыскание в виде объявления неполного служебного соответствия.

После принятия этого решения заместитель акима тут же попросил прощения у Айтана Жакунова.

Два других дисциплинарных дела возникли в результате конфликтов, которые возникли между сотрудниками местных судебных структур.

В департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции поступил материал из Администрации судов Костанайской области на грубое поведение заведующей канцелярией Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Гульнар Абдрахимовой по отношению к своей коллеге Курмангалиевой.

Абдрахимова с такой оценкой не согласилась. После бурного обсуждения с участием представителей двух конфликтующих сторон, Совет посчитал что Абдрахимова действительно вела себя с сотрудниками грубо. Администратору судов рекомендовано понизить ее в должности, а в случае отсутствия таковой - объявить неполное служебное соответствие.

По аналогичному делу за нарушение норм Этического кодекса госслужащих рекомендовано объявить строгий выговор заведующей канцелярией Костанайского городского суда Гульжан Бимурзиной.

Фото Евгения ШИБАРШИНА