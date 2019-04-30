За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
Евгений ШИБАРШИН
Три дисциплинарные дела рассмотрел сегодня, 30 апреля, Совета по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области.
Поводом для обсуждения проступка заместителя акима Наурзумского района Кабидоллы ОРМАНОВА стала публикация на одном из сайтов, в которой сообщалось о привлечении его к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Жители Наурзумского района Жакунов А. К. и Гарькавенко В. А. обратились в районный отдел полиции с заявлением о привлечении Орманова к ответственности за оскорбление, которое он нанес им, находясь в общественной бане в одном из местных сел. По словам заявителей, заместитель акима района выражался нецензурной бранью и «делал неприличные предложения сотруднице бани Гарькавенко».
Суд квалифицировал действия Орманова как мелкое хулиганство, назначив наказание в виде штрафа в размере 5 МРП. Орманов это постановление обжаловал, но апелляционная инстанция оставила решение в силе.
Членам Совета по этике Орманов признался, что «разговор на повышенных тонах» действительно был, но он при этом никого не оскорблял и ни к кому «не приставал».
Его слова опроверг присутствующий на заседании Совета Айтан ЖАКУНОВ:
- У нас в общественной бане порядок, потому что за этим следит Гарькавенко. Она - мать четырех детей, зарабатывает там деньги, чтобы их прокормить. А вы ее оскорбляете.
Обсуждая поведение чиновника, члены совета были единодушны в признании, что он нарушил этические нормы государственного служащего. Но при определении меры дисциплинарного наказания мнения разделились - от предложения объявить строгий выговор и публично извиниться перед пострадавшими до увольнения с должности. В качестве смягчающих обстоятельств назвали положительную характеристику, которую Орманову дал глава региона, и отсутствие у него дисциплинарных взысканий.
Однако председатель Совета по этике, руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ обратил внимание коллег на одно важное обстоятельство - несмотря на то, что факты неблаговидного поведения замакима судом установлены, по его поведению не видно, что он осознает меру своей вины.
- Хотелось бы услышать слова сожаления с вашей стороны, но я их не услышал, - обратился Муксимов к Орманову.
В результате Совет единогласно рекомендовал акиму Наурзумского района объявить Орманову взыскание в виде объявления неполного служебного соответствия.
После принятия этого решения заместитель акима тут же попросил прощения у Айтана Жакунова.
Два других дисциплинарных дела возникли в результате конфликтов, которые возникли между сотрудниками местных судебных структур.
В департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции поступил материал из Администрации судов Костанайской области на грубое поведение заведующей канцелярией Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Гульнар Абдрахимовой по отношению к своей коллеге Курмангалиевой.
Абдрахимова с такой оценкой не согласилась. После бурного обсуждения с участием представителей двух конфликтующих сторон, Совет посчитал что Абдрахимова действительно вела себя с сотрудниками грубо. Администратору судов рекомендовано понизить ее в должности, а в случае отсутствия таковой - объявить неполное служебное соответствие.
По аналогичному делу за нарушение норм Этического кодекса госслужащих рекомендовано объявить строгий выговор заведующей канцелярией Костанайского городского суда Гульжан Бимурзиной.
Фото Евгения ШИБАРШИНА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 160
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
elektron: Даже понятия не имею, за что так "банить". Боюсь, что с ним 97% никак не набрать
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
maxsaf: Тот, чье имя не называют даже самые-самые Кстати то что смотрел на ютубе, красиво всё и правильно глаголит. Даже понятия не имею, за что так "банить". Понимаю, критика не легко...
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
среди кандидатов нет лидера оппозиции Тот, чье имя не называют даже самые-самые :-o :oops: :lol:
В Кушмуруне здание садика за несколько лет стало просто опасным для жителей, особенно для детей
MAN: Я в этой ветке нахамил только автору. Ну с ним все уже. Решилось. Все остальное прилипло. Че прикалывает меня обсуждать?
В Кушмуруне здание садика за несколько лет стало просто опасным для жителей, особенно для детей
MAN: Сынок какие берега я попутал? Я когда не туда заплыл. Я извинился перед автором. Ты хочешь мне сказать что этот поступок не мужской? Вы че тут толпой решили замутить? Унизить?