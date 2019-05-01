Форум
JereK
А ну-ка покажи свой чемоданчик
В 2004 году группа ученых сделала открытие, используя которое, мы создали методику биорезонансной активации семян сельскохозяйственных культур, разработали для ее применения оборудование. Методов...
01.05.19 09:55
Валентин
А ну-ка покажи свой чемоданчик
Воду, воду ещё надо заряжать. Перед монитором. Верное дело.
01.05.19 09:51
Серый волк
За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
Очень хотелось уточнить на сколько именно процентов теперь соответствует данный чиновник? Или если там с % трудности, то в каких-то иных единицах измерения. В долях, попугаях, бананах, палочках.
01.05.19 09:12
Серый волк
В центре Костаная горела сдаваемая в аренду квартира
Закономерный итог нанятия акиматчиками самых диких приезжих дикарей на воровство деревьев и фальшивые ремонты набережной. Наверное замерзли и по привычке костёр развели. В квартире.
01.05.19 09:01
Добринцофф
За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
Сыкымы: За счёт кого обогатился и смог баню себе построить? Забыл? Так баня теперь признак богатства и благополучия? :-)
01.05.19 08:55
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Кредиты в Казахстане станут более доступными

1 мая 2019, 08:34 |  Реклама

Снижение базовой ставки поможет сделать кредиты более доступными для конечных заемщиков, так как в притяно решение об утверждении ставки на уровне 9%. Напомним, ранее она составляла 9,25%. Базовая ставка является ориентиром для банков и экономики в целом, влияя на стоимость кредитов.

Такое решение продиктовано положительной статистикой по инфляции за март месяц. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции. В зависимости от развития ситуации далее будут приняты решения о коррекции базовой ставки в текущем и следующем году. Также был отмечен рост деловой активности населения. Так, в марте 2019 года краткосрочный экономический индикатор составил 104,2% годовых.

Отметим, что кредитование остается важным инструментом для развития экономики страны. При этом востребованным такой способ поддержки финансовой ликвидности является не только среди бизнеса, но и среди частных заемщиков. К тому же современный банковский рынок может предложить потребителям широкий выбор различных кредитных программ. Среди наиболее востребованных сегодня можно отметить онлайн-кредиты. Такой формат заключения кредитного договора отличается удобством и простотой оформления. Благодаря этому онлайн кредит пользуется высокой популярностью среди экономически активного населения.

В отличие от стандартной банковской ссуды онлайн-займы не требуют поездки в отделение финансового учреждения. Все процедуры проводятся в удаленном режиме и занимают минимум времени заемщика. Подписать договор можно с помощью ЭЦП или, заказав курьера на дом. Кроме того, к преимуществам онлайн-ссуды можно отнести:

  • небольшой пакет документов,
  • быстроту получения средств,
  • мгновенное принятие решения по заявке,
  • возможность использования средств по своему усмотрению.

Такой кредит является нецелевым, поэтому заемщику не придется подтверждать направление расходования денег. Их можно использовать для оплаты лечения, поездки, крупной покупки, оплаты ссуды в другом банке. При этом большинство финансовых организаций, предоставляющих такие займы, предлагают достаточно лояльные условия пролонгации договора. Однако стоит помнить, что онлайн-кредиты более ограничены по максимальной сумме и сроке действия. Поэтому при выборе кредитной программы следует внимательно изучать условия конкретных.

На правах рекламы
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.05.19 09:42 Автомат Калашникова, из которого стрелял мужчина на улице в Костанае, является охолощенным - пресс-служба ДП
30.04.19 21:30 За оскорбление женщины заместителю акима района предложили объявить неполное служебное соответствие
30.04.19 17:35 Найти лошадей и коров помогли владельцу полицейские Джангельдинского района
30.04.19 17:05 «Хотим сделать для бокса отдельное здание» - управление спорта Костанайской области
30.04.19 15:09 «Обои отклеены, документы лежат на полу, не говоря уже об уборных», - межведомственная группа раскритиковала кабинеты костанайских чиновников
30.04.19 14:47 Полицейские вытащили жителя Аркалыка из петли
30.04.19 14:28 Чемпионат области по вольной борьбе памяти Рахимжана Кошкарбаева прошел в Костанае
30.04.19 14:06 240 преступлений помогли раскрыть кинологи с полицейскими собаками с начала 2019 года в Костанайской области
30.04.19 13:24 Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
30.04.19 12:59 Виновным в получении взятки признан сотрудник управления пассажирского транспорта Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 3
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх