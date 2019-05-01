Кредиты в Казахстане станут более доступными

Снижение базовой ставки поможет сделать кредиты более доступными для конечных заемщиков, так как в притяно решение об утверждении ставки на уровне 9%. Напомним, ранее она составляла 9,25%. Базовая ставка является ориентиром для банков и экономики в целом, влияя на стоимость кредитов.

Такое решение продиктовано положительной статистикой по инфляции за март месяц. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции. В зависимости от развития ситуации далее будут приняты решения о коррекции базовой ставки в текущем и следующем году. Также был отмечен рост деловой активности населения. Так, в марте 2019 года краткосрочный экономический индикатор составил 104,2% годовых.

Отметим, что кредитование остается важным инструментом для развития экономики страны. При этом востребованным такой способ поддержки финансовой ликвидности является не только среди бизнеса, но и среди частных заемщиков. К тому же современный банковский рынок может предложить потребителям широкий выбор различных кредитных программ. Среди наиболее востребованных сегодня можно отметить онлайн-кредиты. Такой формат заключения кредитного договора отличается удобством и простотой оформления. Благодаря этому онлайн кредит пользуется высокой популярностью среди экономически активного населения.

В отличие от стандартной банковской ссуды онлайн-займы не требуют поездки в отделение финансового учреждения. Все процедуры проводятся в удаленном режиме и занимают минимум времени заемщика. Подписать договор можно с помощью ЭЦП или, заказав курьера на дом. Кроме того, к преимуществам онлайн-ссуды можно отнести:

небольшой пакет документов,

быстроту получения средств,

мгновенное принятие решения по заявке,

возможность использования средств по своему усмотрению.

Такой кредит является нецелевым, поэтому заемщику не придется подтверждать направление расходования денег. Их можно использовать для оплаты лечения, поездки, крупной покупки, оплаты ссуды в другом банке. При этом большинство финансовых организаций, предоставляющих такие займы, предлагают достаточно лояльные условия пролонгации договора. Однако стоит помнить, что онлайн-кредиты более ограничены по максимальной сумме и сроке действия. Поэтому при выборе кредитной программы следует внимательно изучать условия конкретных.

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