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Найти лошадей и коров помогли владельцу полицейские Джангельдинского района
Георгий ГОВОРОВ
30 апреля 2019, 17:35 | Криминал
Сообщение от жителя поселка Колкамыс с просьбой оказать содействие в поисках 62-х голов КРС и 12-ти табунов лошадей (243 головы) поступило на пульт "102" отдела полиции Джангельдинского района 20 апреля.
Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Данный факт был зарегистрирован по ст. 188 УК РК (кража), - сообщили сегодня, 30 апреля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Для поисковых работ были созданы 5 специальных групп из числа наиболее опытных полицейских.
Большую часть животных нашли в 20 км юго-восточнее поселка. Вернуть хозяину удалось 11 табунов в количестве 228 голов и 59 голов КРС.
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