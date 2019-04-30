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maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
elektron: Даже понятия не имею, за что так "банить". Боюсь, что с ним 97% никак не набрать
30.04.19 22:07
elektron
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
maxsaf: Тот, чье имя не называют даже самые-самые Кстати то что смотрел на ютубе, красиво всё и правильно глаголит. Даже понятия не имею, за что так "банить". Понимаю, критика не легко...
30.04.19 21:56
maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?
среди кандидатов нет лидера оппозиции Тот, чье имя не называют даже самые-самые :-o :oops: :lol:
30.04.19 21:48
Vital
В Кушмуруне здание садика за несколько лет стало просто опасным для жителей, особенно для детей
MAN: Я в этой ветке нахамил только автору. Ну с ним все уже. Решилось. Все остальное прилипло. Че прикалывает меня обсуждать?
30.04.19 21:41
Vital
В Кушмуруне здание садика за несколько лет стало просто опасным для жителей, особенно для детей
MAN: Сынок какие берега я попутал? Я когда не туда заплыл. Я извинился перед автором. Ты хочешь мне сказать что этот поступок не мужской? Вы че тут толпой решили замутить? Унизить?
30.04.19 21:34
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«Хотим сделать для бокса отдельное здание» - управление спорта Костанайской области

Дмитрий ПЕТРЕНКО

30 апреля 2019, 17:05 |  Спорт

Брифинг на тему «Развитие массовой физической культуры» провели сегодня, 30 апреля, в областном пресс-клубе и. о. руководителя управления физкультуры и спорта Костанайской области Азамат БЕГАЛИН, руководитель отдела физической культуры и спорта Костаная Гумар АБЗУЛИНОВ и руководитель отдела физической культуры и спорта Рудного Талгат ЕРИШЕВ.

Корреспондент "НГ" задал спикерам вопросы о строительстве новых спортивных комплексов и использовании уже построенных. Как раз на этой неделе жители Костаная сообщили "НГ" о том, что в новом футбольном манеже «Тобыл Арене», кроме матчей чемпионата РК среди команд Премьер-лиги, по вечерам несколько раз в неделю проводят игры и местные чиновники. Хотя ранее заявлялось, что манеж будет доступен для тренировок детям, но юных спортсменов не подпускают к искусственному газону, «чтобы не вытоптали».

- Можете сказать, сколько детей занимается в футбольном манеже «Тобыл Арена», сколько групп? - спросил корреспондент "НГ"

- Воспитанники ДЮСШ футбола - это порядка 300 человек, а также футбольного центра «Тобол» - 250 человек, - ответил Гумар Абзулинов. - Они занимались в футбольном манеже в зимне-весенний период, а в данное время старшие группы занимаются на улице. В летний период дети переходят на территорию Академии футбола, там два полноразмерных поля: одно искусственное, другое с натуральным газоном. Группы у нас занимаются в Академии футбола в своем спортивном зале. Все зависит от погоды - в этом году была ранняя весна, поэтому раньше вышли на улицу.

- На каком этапе решение вопроса о школе бокса в Костанае, будет ли она создана? (Ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заявлял о принятом решении по строительству школы бокса в Костанае - "НГ")

- Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, - сообщил Азамат Бегалин. - Мы сейчас ищем здание, которое хотим приобрести. Будем смотреть, через какие механизмы мы это сделаем. Возможно, с помощью программы государственно-частного партнерства. Хотим для бокса сделать отдельное здание.

- Председатель КНБ РК Карим Масимов возглавил новую Ассоциацию боевых искусств, цель которой - поддержка неолимпийских видов единоборств. Почти в каждом областном центре Казахстана уже есть Дворец единоборств. Будет ли он построен в Костанае?

- Руководство нашей области и так много вкладывает в развитие спортивной инфраструктуры - и в Костанае, и в Рудном, и везде, - сказал Бегалин. - Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас построили именно такой комплекс для того, чтобы там располагались боевые искусства. Будем работать в данном направлении. А на данный момент пока сказать ничего не могу.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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