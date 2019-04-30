«Обои отклеены, документы лежат на полу, не говоря уже об уборных», - межведомственная группа раскритиковала кабинеты костанайских чиновников
Ольга ЛИХОГРАЙ
Заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлана САЛЫКБАЕВА прошло сегодня, 30 апреля.
На совещании подвели итоги акции «Тайный покупатель» и раскритиковали кабинеты чиновников за то, что «они не отвечают культурным ценностям».
- Исследование работы госорганов методом «Тайный покупатель» проводилось с начала 2019 года, было осуществлено 47 визитов и выявлено 82 нарушения в работе разных департаментов, - сообщил Салыкбаев. - То есть, за каждый визит было выявляли почти по 2 нарушения.
- Исследование методом «Тайный покупатель» впервые было организовано в 2016 году, - рассказала председатель общественного фонда гражданского альянса «Грин» Динара УТЕБАЕВА. - В первую очередь мы проверяли здания управлений и департаментов на предмет доступа людям с ограниченными возможностями. В первые 2 года выявляли очень много нарушений: отсутствовали пандусы, поручни, кнопки вызова. Сейчас пандусы и поручни сделали, но кнопки вызова либо отсутствуют, либо не работают. К примеру, в зданиях отдела ЖКХ Костаная, управления архитектурного строительства и градостроительства и управления природопользования кнопки вызова для инвалидов не работали. На здании отдела земельных отношений акимата Костанайского района не было государственного флага. Сотрудники психоневрологического и наркологического диспансеров брали деньги за справки об учете, хотя с середины декабря прошлого года эти справки выдаются бесплатно. На момент нашей проверки в январе уже было выдано более 7 300 справок на общую сумму свыше 3 млн тенге.
Как пояснила Утебаева, о выявленных нарушениях доложили руководителям управлений, отделов и диспансеров, которые должны исправить все недочеты.
- Сотрудникам диспансеров было рекомендовано вернуть граждан деньги, которые они взяли за бесплатные справки, - сообщила «НГ» председатель ОФ гражданского альянса «Грин». - Пока мы не проверяли, вернули ли они деньги за справки, но обязательно это отследим.
- Мониторинг состояния зданий и кабинетов, уборных чиновников показал, что они не только не отвечают культурным ценностям, но и недоступны людям с ограниченными возможностями, - подытожил Салыкбаев. - Обои отклеены, документы лежат на полу, по ним ходят. Бывает, провода под напряжением лежат на полу, их задевают, что очень опасно.
Такое состояние кабинетов видят услугополучатели, отметил он, что недопустимо. Поэтому у чиновников нужно воспитывать бережное отношение к имуществу.
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