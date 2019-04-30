Полицейские вытащили жителя Аркалыка из петли
Георгий ГОВОРОВ
Участкового инспектора полиции вызвала супруга потерпевшего. Она сообщила, что дверь в ее квартиру заперта изнутри, но никто не открывает.
Жена потерпевшего выразила благодарность сотрудникам полиции /Фото пресс-службы ДП Костанайской области
- На место прибыли старший лейтенант Абильбек Агатанов и капитан полиции Дархан Турганов, - сообщили сегодня, 30 апреля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Квартира на первом этаже. Когда полицейские забрались на козырек подъезда, выяснилось, что хозяин квартиры пытается покончить с жизнью. Окна тоже были закрыты. Полицейские позвали на помощь проходящего мимо парня. Попросили его забраться в форточку и открыть дверь.
Через несколько минут спасательная операция была завершена. Полицейские вытащили мужчину из петли, оказали ему первую медицинскую помощь. Он уже выписался из больницы, сейчас его жизни ничего не угражает.
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