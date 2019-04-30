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240 преступлений помогли раскрыть кинологи с полицейскими собаками с начала 2019 года в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

30 апреля 2019, 14:06 |  Криминал

Кроме того, собаки обнаружили около 6 кг различных видов наркотиков. Об этом "НГ" сообщили в центре кинологической службы департамента полиции Костанайской области. Сейчас в центре работают 27 четвероногих полицейских, все собаки - породистые.

Чаще всего на службу берут немецких и бельгийских овчарок, чуть реже встречаются кокер-спаниели и лабрадоры. Собак привозят из Алматы, где их обучают вместе с костанайскими кинологами в течение трёх месяцев.

- Моя собака - лабрадор-ретривер по кличке Арчи. Я взял его на дрессировку, когда он был только девятимесячным щенком, и вот уже 5 лет работаем вместе, - рассказал «НГ» младший инспектор-кинолог Садибек СЕЙДАХМЕТОВ. - С моей собакой мы выезжаем на поиск взрывчатых веществ, патрулируем почти на каждом мероприятии. Пока, к счастью, ничего не нашли. Каждое утро собаку выгуливаю, потом построение, Арчи осматривает ветеринар, а потом - ежедневные тренировки.

Арчи любит играть. Правда, резиновою игрушку собаке дают, когда она выполнит команды и потренируется.

Раз в неделю собак вывозят в город, чтобы они умели работать за пределами полигона. Питаются строго по рациону, каждой в сутки положено 400 г мяса, 600 г крупы, овощи, а также сухой корм.

- Каждая собака работает по одному направлению, - пояснил инспектор-кинолог Сергей ГАПОНОВ. - Всего у нас 3 линии работы: 10 собак ищут по запаху людей, 6 пытаются обнаружить взрывчатку и наркотики, остальных учат сравнивать запахи.

Кинолога с собакой вызывают по необходимости, причем не всегда это расследование убийства, чаще - кражи, разбой. Совсем недавно в Шеминовке с помощью собаки нашли краденый велосипед. А в Затобольске у местного жителя угнали машину, позже её нашли брошенной в дачном поселке и собака помогла найти угонщика.

Центр кинологической службы работает с 2002 года. На службе собаки всю жизнь - даже если не смогут выполнять свои обязанности, то всё равно живут в центре. Сейчас здесь 13 кинолологов, за каждым закреплены две собаки. Бывает, что добавляется третья, но она становится резервом - на замену тем, кто уже не сможет "вынюхать" преступника. Сотрудников отбирают по конкурсу. В основном приходят уже бывалые кинологи с большим стажем общения с собаками, но есть и те, кто пришел после армии. Особые навыки не требуются, нужна только любовь к животным.
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Комментарии к новости
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§ Анатолий Сальник
Re: 240 преступлений помогли раскрыть кинологи с полицейскими...
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 30.04.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Питаются строго по рациону, каждой в сутки положено 400 г мяса, 600 г крупы, овощи, а также сухой корм.


За 400 г мяса я покажу все точки продажи дури. Даже сухого корма не надо.
Из жизни. Собака потеряла след вора метров через 15. Хотя прошло минут 20 и в ночное время. Других следов не было часов пять.
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§ Серый волк
Re: 240 преступлений помогли раскрыть кинологи с полицейскими...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10066
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.04.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
За 400 г мяса я покажу все точки продажи дури. Даже сухого корма не надо.

Какой зловредный торопыга хражданин!
Эти точки каждый школьник знает и покажет. Совсем без мяса.
Обед же сейчас! Двуногие дяди в погонах поперхнуться могут от неожиданности прочитав. Собачьим мясом в 400 грамм.
Грозитесь их бизнес показать!
Сцобаки может только от конкуренции их защищают.

Как говорил известный герой: "Ээээ торопиться не надо, торопиться не надо"
:lol:
https://www.youtube.com/watch?v=5NXxJJKLiK4
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