240 преступлений помогли раскрыть кинологи с полицейскими собаками с начала 2019 года в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Кроме того, собаки обнаружили около 6 кг различных видов наркотиков. Об этом "НГ" сообщили в центре кинологической службы департамента полиции Костанайской области. Сейчас в центре работают 27 четвероногих полицейских, все собаки - породистые.
Чаще всего на службу берут немецких и бельгийских овчарок, чуть реже встречаются кокер-спаниели и лабрадоры. Собак привозят из Алматы, где их обучают вместе с костанайскими кинологами в течение трёх месяцев.
- Моя собака - лабрадор-ретривер по кличке Арчи. Я взял его на дрессировку, когда он был только девятимесячным щенком, и вот уже 5 лет работаем вместе, - рассказал «НГ» младший инспектор-кинолог Садибек СЕЙДАХМЕТОВ. - С моей собакой мы выезжаем на поиск взрывчатых веществ, патрулируем почти на каждом мероприятии. Пока, к счастью, ничего не нашли. Каждое утро собаку выгуливаю, потом построение, Арчи осматривает ветеринар, а потом - ежедневные тренировки.
Арчи любит играть. Правда, резиновою игрушку собаке дают, когда она выполнит команды и потренируется.
Раз в неделю собак вывозят в город, чтобы они умели работать за пределами полигона. Питаются строго по рациону, каждой в сутки положено 400 г мяса, 600 г крупы, овощи, а также сухой корм.
- Каждая собака работает по одному направлению, - пояснил инспектор-кинолог Сергей ГАПОНОВ. - Всего у нас 3 линии работы: 10 собак ищут по запаху людей, 6 пытаются обнаружить взрывчатку и наркотики, остальных учат сравнивать запахи.
Кинолога с собакой вызывают по необходимости, причем не всегда это расследование убийства, чаще - кражи, разбой. Совсем недавно в Шеминовке с помощью собаки нашли краденый велосипед. А в Затобольске у местного жителя угнали машину, позже её нашли брошенной в дачном поселке и собака помогла найти угонщика.
Центр кинологической службы работает с 2002 года. На службе собаки всю жизнь - даже если не смогут выполнять свои обязанности, то всё равно живут в центре. Сейчас здесь 13 кинолологов, за каждым закреплены две собаки. Бывает, что добавляется третья, но она становится резервом - на замену тем, кто уже не сможет "вынюхать" преступника. Сотрудников отбирают по конкурсу. В основном приходят уже бывалые кинологи с большим стажем общения с собаками, но есть и те, кто пришел после армии. Особые навыки не требуются, нужна только любовь к животным.
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