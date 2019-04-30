Виновным в получении взятки признан сотрудник управления пассажирского транспорта Костанайской области
Взятку в виде имущества и денег на общую сумму 4 300 000 тенге руководитель отдела технического надзора автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» А. получил через посредника Б. с августа 2017 года по 21 сентября 2018 года.
Как сообщила сегодня, 30 апреля, пресс-служба Костанайского областного суда, приговором суда № 2 Костаная от 26 апреля А. был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366 ч. 2, ст. 24 ч. 3, ст. 189 ч. 3 п.п.1, 2 УК РК. Е ему назначено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Согласно материалам дела, взятка предназначалась за действия, входящие в служебные полномочия руководителя отдела, а именно - за беспрепятственную приемку выполненных объемов работ по объектам, а также за дальнейшее покровительство.
Кроме того, А. составлял заведомо фиктивные акты выполненных работ путем внесения в акты ложных сведений о выполнении одного из предприятий работ на сумму более 5 млн тенге, тогда как фактически работы были выполнены не в полном объеме. Однако А. был задержан и данное преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, 9 октября 2018 года официальный представитель АДГСПК Жанна БАСТАРОВА сообщила, что сотрудники департамента Нацбюро по Костанайской области задержали с поличным руководителя отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области".
- Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме 2 миллиона 950 тысяч тенге от директора одного из ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту "Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 71 километр. 23 сентября с санкции суда № 2 Костаная руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" заключен под стражу, - поясняла Бастарова.
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