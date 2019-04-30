Евгений ШИБАРШИН: Кто на «сцене»?

28 апреля закончилось выдвижение кандидатов на должность президента Казахстана. По информации ЦИК на 29 апреля, из восьми кандидатов шестеро уже признаны соответствующими требованиям Закона «О выборах» и Конституции РК. Избиркомы выдают им подписные листы, в которых нужно собрать не менее 118 140 подписей.

Еще один кандидат - Амиржан Косанов, выдвинутый национал-патриотическим движением «Ұлт тағдыры» («Судьба нации»), в этот день получил положительное заключение лингвистической комиссии по поводу свободного владения государственным языком. Выдвиженцу общественного объединения «Халық демографиясы» Жуматаю Алиеву такой экзамен еще предстоял.

В целом круг потенциальных претендентов на высший государственный пост в Казахстане уже определился и эксперты начали его анализировать. Главное, на что обратили внимание: отсутствие среди выдвиженцев официальных лидеров политических партий и появление женщины в числе кандидатов.

Говоря о партийцах, очевидно, имеют в виду председателя партии «Ак жол» Азата Перуашева и руководителя фракции «народных коммунистов» в мажилисе, секретаря КНПК Айкына Конурова. Они активно ведут себя в Парламенте, постоянно появляются в СМИ - кому, как не этим людям, казалось бы, попробовать вступить в борьбу за кресло президента страны. Как в старом анекдоте: если не догнать, то хотя бы согреться.

Айкыну Конурову вопросами по этому поводу журналисты не досаждали. Возможно, потому, что на политическом олимпе он появился сравнительно недавно. Чего не скажешь об Азате Перуашеве. Человек он не без харизмы, да и амбиции высокого полета ему, похоже, не чужды. Поэтому лидеру «Ак жола» свое воздержание от участия в президентской гонке пришлось публично объяснять не один раз. Он причислил себя к категории «примелькавшихся и надоевших электорату лиц» и заявил, что «на сцену пора выходить другим людям».

«На сцену» вывели женщину – Данию Еспаеву. На съезде партии «Ак жол» из шести претендентов она набрала больше всех голосов. Учитывая, что в качестве политика ее раньше никто не раскручивал, выдвижение такого кандидата для партии, претендующей на солидность, не очень понятно. Некоторые эксперты сочли это политтехнологией, которую применяют для зондажа отношения избирателей к кандидатам из числа «слабого пола». Если это так, то речь, очевидно, идет о подготовке к следующим президентским выборам, в которых может принять участие известная всем нам женщина.

Это всего лишь догадки, а пока структуры, управляющие выборным процессом в Казахстане, наверняка больше беспокоит поведение радикально настроенного протестного электората. Его представители, видя, что среди кандидатов нет лидера оппозиции, могут не пойти на выборы. Мало того, что это ударит по явке избирателей, так еще и легитимность второго президента Казахстана окажется под сомнением.

Амиржан Косанов эту проблему может снять. Сам ли он принял решение участвовать в выборах или его пригласили - неизвестно. Как и то, сможет ли он набрать нужное количество подписей. Пока ясно одно – даже при кажущейся ясности исхода без участия этого кандидата выборная кампания будет очень бледной.