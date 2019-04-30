Часть проспекта Абая перекроют в Костанае

Закрытие проспекта в границах улиц Победы и Пушкина для движения транспорта связано с реконструкцией. Об этом сообщается на сайте акима города.

Строительно-монтажные работы продлятся с 30 апреля по 15 июня.

Отдел ЖКХ акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства и просит заранее планировать маршруты передвижения.