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Часть проспекта Абая перекроют в Костанае
30 апреля 2019, 09:38 | ЖКХ
Закрытие проспекта в границах улиц Победы и Пушкина для движения транспорта связано с реконструкцией. Об этом сообщается на сайте акима города.
Строительно-монтажные работы продлятся с 30 апреля по 15 июня.
Отдел ЖКХ акимата Костаная приносит извинения за причиненные временные неудобства и просит заранее планировать маршруты передвижения.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Добринцофф: У меня РФ симка. Оформлена как положено. По паспорту. В Южно - Уральске брал. В магазине попросили документы. Я сказал что я казах и доков нет российских. Они, да без проблем....
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Если я правильно понимаю, у туристов телефоны в КЗ работать не будут, даже при наличии роуминга? В топку роуминг,купили симку с 4g за 5$ и вы всегда на связи.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
lelik1375: Если не секрет. Где вы умудряитесь покупать левые телефоны? Я всегда беру в магазине. Всё доки как положено. Последний раз покупал в марте.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
А у меня левый телефон показывает что зарегистрирован. Так что можно не париться.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Работают. У меня куча друзей из РФ приезжают. Все в норме.