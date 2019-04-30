В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Мобильные операторы начали блокировать незарегистрированные устройства, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
В Казахстане запустили сайт с базой данных идентификационных кодов для проверки статуса сотовых телефонов, сообщает Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
"Сейчас база данных идентификационных кодов (БДИК) абонентских устройств сотовой связи запущена в тестовом режиме. Мобильные операторы постепенно отключают услуги абонентам, чьи устройства сотовой связи не включены в базу", – рассказал председатель комитета Виталий Ярошенко.
Он также порекомендовал при возникновении проблем, связанных с регистрацией абонентских устройств сотовой связи, обращаться к своему мобильному оператору.
Сверить достоверность регистрации устройств сотовой связи можно на официальном ресурсе БДИК.
С начала 2018 года государственные органы совместно с операторами сотовой связи проводили информационно-разъяснительную кампанию о необходимости регистрации IMEI-кодов своих сотовых телефонов.
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В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Добринцофф: У меня РФ симка. Оформлена как положено. По паспорту. В Южно - Уральске брал. В магазине попросили документы. Я сказал что я казах и доков нет российских. Они, да без проблем....
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Если я правильно понимаю, у туристов телефоны в КЗ работать не будут, даже при наличии роуминга? В топку роуминг,купили симку с 4g за 5$ и вы всегда на связи.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
lelik1375: Если не секрет. Где вы умудряитесь покупать левые телефоны? Я всегда беру в магазине. Всё доки как положено. Последний раз покупал в марте.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
А у меня левый телефон показывает что зарегистрирован. Так что можно не париться.
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Работают. У меня куча друзей из РФ приезжают. Все в норме.