В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации

Мобильные операторы начали блокировать незарегистрированные устройства, передает Informburo.kz.

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В Казахстане запустили сайт с базой данных идентификационных кодов для проверки статуса сотовых телефонов, сообщает Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

"Сейчас база данных идентификационных кодов (БДИК) абонентских устройств сотовой связи запущена в тестовом режиме. Мобильные операторы постепенно отключают услуги абонентам, чьи устройства сотовой связи не включены в базу", – рассказал председатель комитета Виталий Ярошенко.

Он также порекомендовал при возникновении проблем, связанных с регистрацией абонентских устройств сотовой связи, обращаться к своему мобильному оператору.

Сверить достоверность регистрации устройств сотовой связи можно на официальном ресурсе БДИК.

С начала 2018 года государственные органы совместно с операторами сотовой связи проводили информационно-разъяснительную кампанию о необходимости регистрации IMEI-кодов своих сотовых телефонов.