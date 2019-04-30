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Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Добринцофф: У меня РФ симка. Оформлена как положено. По паспорту. В Южно - Уральске брал. В магазине попросили документы. Я сказал что я казах и доков нет российских. Они, да без проблем....
30.04.19 09:57
Добринцофф
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Если я правильно понимаю, у туристов телефоны в КЗ работать не будут, даже при наличии роуминга? В топку роуминг,купили симку с 4g за 5$ и вы всегда на связи.
30.04.19 09:44
Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
lelik1375: Если не секрет. Где вы умудряитесь покупать левые телефоны? Я всегда беру в магазине. Всё доки как положено. Последний раз покупал в марте.
30.04.19 09:43
lelik1375
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
А у меня левый телефон показывает что зарегистрирован. Так что можно не париться.
30.04.19 09:38
Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
maxsaf: Работают. У меня куча друзей из РФ приезжают. Все в норме.
30.04.19 09:37
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В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации

30 апреля 2019, 09:16 |  Общество

Мобильные операторы начали блокировать незарегистрированные устройства, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

В Казахстане запустили сайт с базой данных идентификационных кодов для проверки статуса сотовых телефонов, сообщает Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

"Сейчас база данных идентификационных кодов (БДИК) абонентских устройств сотовой связи запущена в тестовом режиме. Мобильные операторы постепенно отключают услуги абонентам, чьи устройства сотовой связи не включены в базу", – рассказал председатель комитета Виталий Ярошенко.

Он также порекомендовал при возникновении проблем, связанных с регистрацией абонентских устройств сотовой связи, обращаться к своему мобильному оператору.

Сверить достоверность регистрации устройств сотовой связи можно на официальном ресурсе БДИК.

С начала 2018 года государственные органы совместно с операторами сотовой связи проводили информационно-разъяснительную кампанию о необходимости регистрации IMEI-кодов своих сотовых телефонов.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1834
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.04.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я правильно понимаю, у туристов телефоны в КЗ работать не будут, даже при наличии роуминга? :-o
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§ Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7543
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.04.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Работают. У меня куча друзей из РФ приезжают. Все в норме.
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§ lelik1375
Re: В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 30.04.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня левый телефон показывает что зарегистрирован. Так что можно не париться.
Профайл

§ Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7543
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.04.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Если не секрет. Где вы умудряитесь покупать левые телефоны? Я всегда беру в магазине. Всё доки как положено. Последний раз покупал в марте.
Профайл

§ Добринцофф
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6467
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.04.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если я правильно понимаю, у туристов телефоны в КЗ работать не будут, даже при наличии роуминга?

В топку роуминг,купили симку с 4g за 5$ и вы всегда на связи.
Профайл

§ Vital
В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7543
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.04.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У меня РФ симка. Оформлена как положено. По паспорту. В Южно - Уральске брал. В магазине попросили документы. Я сказал что я казах и доков нет российских. Они, да без проблем. Оформляем. Закон их не запрещает.
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