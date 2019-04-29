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Сбивший пешехода на перекрёстке полицейский находился вне службы - ДП Костанайской области
29 апреля 2019, 20:35 | Происшествия
Департамент полиции Костанайской области начал расследование по факту ДТП с участием полицейского. Уже известно, что во время случившегося он находился вне службы.
ДТП произошло на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова в Костанае /Фото из архива "НГ"
"Сегодня, 29 апреля, в 12.30, в Костанае, на пересечении пр. Аль-Фараби и ул. Чехова, автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил улицу на регулируемом пешеходном переходе, - прокомментировала инцидент пресс-служба депапртамента полиции. - За рулём личной машины находился участковый инспектор полиции Рудного. Участковый оказал пострадавшей, женщине 1971 г. р. первую помощь, вызвал карету скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована в больницу Костаная".
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