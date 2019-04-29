Подло скрывают свои лица - Назарбаев об анонимах в Сети
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осудил действия анонимов в Сети, которые разжигают межэтническую ненависть, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©РИА Новости
"Один из глобальных вызовов современности, который нельзя игнорировать, это развитие коммуникационных технологий. Помимо безусловных благ, они несут в себе деструктивный потенциал. Возможности цифровых коммуникаций используются для разжигания этнической и межрелигиозной ненависти, даже (призывают. - Прим.) к совершению терактов. Подло скрывая в Сети свои лица, они думают, что уйдут безнаказанными. Но не уйдут! Государства должны принимать решительные меры против этого", - подчеркнул Назарбаев, выступая на сессии АНК.
По его словам, эти примеры показывают, почему нужно всеми силами беречь мир, согласие и единство.
"30 лет назад известные международные эксперты говорили о том, что Центральная Азия в целом и наша страна в том числе могут стать новыми евразийскими "балканами", где будут столкновения и кровопролитие. Они указывали на особенность этнорелигиозного состава наших обществ. Уверенно прогнозировали, что государства региона не имеют будущего и исчезнут в пучине конфликтов. Но за годы независимости мы, народ Казахстана, уверенно опровергли эти деструктивные прогнозы", - добавил первый президент.
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