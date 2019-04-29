Неустойчивая погода ожидается на стыке апреля и мая в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 апреля, в Костанайской области местами пройдут осадки, характер которых будет зависеть от температуры, до которой прогреется воздух в конкретной местности. В первый день мая осадков не ожидается.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- В последний день апреля на большей части территории области ночью прогнозируем мороз, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Столбики термометров опустятся на 3-8 градусов ниже нулевой отметки. Лишь на юге области могут быть положительные ночные температуры: ожидается от 0 до +5 °С. Мороз в темное время суток ожидается и 1 мая, термометры покажут от 0 до 5 градусов мороза, местами -8 °С. День же будет чуть-чуть теплее предыдущего: от 5 до 10 градусов выше нуля.
Во вторник ожидается северный ветер, скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Такую же скорость он сохранит и в среду, 1 мая, но направление сменит на северо-западное.
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