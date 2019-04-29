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Добринцофф
Неустойчивая погода ожидается на стыке апреля и мая в Костанайской области
yudjin: Еще бы Елена Пикельная посоветовала что и как спасать надо при таком прогнозе? Люки-чесноки повсходили, цветы многолетние, листики на деревьях... накрывать али обойдётс Даю совет,не...
29.04.19 18:45
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Неустойчивая погода ожидается на стыке апреля и мая в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 апреля 2019, 17:09 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 апреля, в Костанайской области местами пройдут осадки, характер которых будет зависеть от температуры, до которой прогреется воздух в конкретной местности. В первый день мая осадков не ожидается.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- В последний день апреля на большей части территории области ночью прогнозируем мороз, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Столбики термометров опустятся на 3-8 градусов ниже нулевой отметки. Лишь на юге области могут быть положительные ночные температуры: ожидается от 0 до +5 °С. Мороз в темное время суток ожидается и 1 мая, термометры покажут от 0 до 5 градусов мороза, местами -8 °С. День же будет чуть-чуть теплее предыдущего: от 5 до 10 градусов выше нуля.

Во вторник ожидается северный ветер, скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Такую же скорость он сохранит и в среду, 1 мая, но направление сменит на северо-западное.
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§ yudjin
Re: Неустойчивая погода ожидается на стыке апреля и мая в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5883
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.04.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы Елена Пикельная посоветовала что и как спасать надо при таком прогнозе? Люки-чесноки повсходили, цветы многолетние, листики на деревьях... накрывать али обойдётся?
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§ Добринцофф
Неустойчивая погода ожидается на стыке апреля и мая в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.04.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Еще бы Елена Пикельная посоветовала что и как спасать надо при таком прогнозе? Люки-чесноки повсходили, цветы многолетние, листики на деревьях... накрывать али обойдётс

Даю совет,не заморачиваться с этими посадками,прополками поливами,а купить всё по осени,или вообще не тариться и покупать зимой по мере необходимости ,в любом случае дешевле будет.
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