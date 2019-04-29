Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Казахстане открыли сайт, где волонтёры и организаторы проектов могут найти друг друга

29 апреля 2019, 14:48 |  Общество

Платформа – первый шаг к тому, чтобы волонтёрская деятельность учитывалась в трудовом стаже, передает Informburo.kz.

Новую онлайн-платформу по развитию волонтёрского движения в Казахстане Qazvolunteer.kz презентовали Министерство информации и общественного развития (МИОР) и Национальная волонтёрская сеть.

Платформа позволит создать каналы взаимодействия участников волонтёрской деятельности, координировать деятельность волонтёров и волонтёрских организаций Казахстана, осуществлять информационную поддержку проектов, программ и акций.

Волонтёры могут разместить информацию о своей деятельности, а организаторы проектов и мероприятий – найти волонтёров. На платформе будет формироваться рейтинг волонтёров по итогам проведённой ими работы.

Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР Алия Галимова сообщила, что стоит вопрос о том, чтобы волонтёрскую деятельность в Казахстане учитывали в трудовом стаже.

"Эта онлайн-платформа позволит сделать первый шаг, чтобы с её помощью получить возможность учёта вклада труда волонтёров. Параллельно с этим рассматриваются вопросы включения учета труда волонтёров в национальную статистику. Думаю, что в ближайшее время предложения выльются в законодательные инициативы", – сказала Алия Галимова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

В Казахстане активно работают около 200 волонтёрских организаций, волонтёрским движением охвачено более 50 тысяч человек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.04.19 14:17 Выставка картин Марии Сусаренко «Навстречу мечте» открылась в художественной школе в Костанае
29.04.19 12:20 В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон
29.04.19 11:06 Азат Перуашев убедил Талгата Ергалиева отозвать заявление об участии в президентских выборах
29.04.19 09:19 Казахстанский тяжеловес-нокаутер показал афишу «Вечера непобежденных» со своим участием
28.04.19 19:11 В ЦИК поступили документы на девятого кандидата в президенты
28.04.19 15:53 Тамерлан Шадукаев завоевал «бронзу» чемпионата Азии по греко-римской борьбе
28.04.19 12:14 Как узнать свой избирательный участок?
28.04.19 09:53 Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой
28.04.19 09:15 Этногородок и этнокуклы - как в Костанае отметят День единства народа Казахстана
28.04.19 07:40 Как вернуть долг по зарплате

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 1
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх