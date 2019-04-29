В Казахстане открыли сайт, где волонтёры и организаторы проектов могут найти друг друга

Платформа – первый шаг к тому, чтобы волонтёрская деятельность учитывалась в трудовом стаже, передает Informburo.kz.

Новую онлайн-платформу по развитию волонтёрского движения в Казахстане Qazvolunteer.kz презентовали Министерство информации и общественного развития (МИОР) и Национальная волонтёрская сеть.

Платформа позволит создать каналы взаимодействия участников волонтёрской деятельности, координировать деятельность волонтёров и волонтёрских организаций Казахстана, осуществлять информационную поддержку проектов, программ и акций.

Волонтёры могут разместить информацию о своей деятельности, а организаторы проектов и мероприятий – найти волонтёров. На платформе будет формироваться рейтинг волонтёров по итогам проведённой ими работы.

Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР Алия Галимова сообщила, что стоит вопрос о том, чтобы волонтёрскую деятельность в Казахстане учитывали в трудовом стаже.

"Эта онлайн-платформа позволит сделать первый шаг, чтобы с её помощью получить возможность учёта вклада труда волонтёров. Параллельно с этим рассматриваются вопросы включения учета труда волонтёров в национальную статистику. Думаю, что в ближайшее время предложения выльются в законодательные инициативы", – сказала Алия Галимова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

В Казахстане активно работают около 200 волонтёрских организаций, волонтёрским движением охвачено более 50 тысяч человек.