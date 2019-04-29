В Казахстане открыли сайт, где волонтёры и организаторы проектов могут найти друг друга
Платформа – первый шаг к тому, чтобы волонтёрская деятельность учитывалась в трудовом стаже, передает Informburo.kz.
Новую онлайн-платформу по развитию волонтёрского движения в Казахстане Qazvolunteer.kz презентовали Министерство информации и общественного развития (МИОР) и Национальная волонтёрская сеть.
Платформа позволит создать каналы взаимодействия участников волонтёрской деятельности, координировать деятельность волонтёров и волонтёрских организаций Казахстана, осуществлять информационную поддержку проектов, программ и акций.
Волонтёры могут разместить информацию о своей деятельности, а организаторы проектов и мероприятий – найти волонтёров. На платформе будет формироваться рейтинг волонтёров по итогам проведённой ими работы.
Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР Алия Галимова сообщила, что стоит вопрос о том, чтобы волонтёрскую деятельность в Казахстане учитывали в трудовом стаже.
"Эта онлайн-платформа позволит сделать первый шаг, чтобы с её помощью получить возможность учёта вклада труда волонтёров. Параллельно с этим рассматриваются вопросы включения учета труда волонтёров в национальную статистику. Думаю, что в ближайшее время предложения выльются в законодательные инициативы", – сказала Алия Галимова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.
В Казахстане активно работают около 200 волонтёрских организаций, волонтёрским движением охвачено более 50 тысяч человек.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
но этот буду носить с высоко поднятой головой. Судя по смайлику, понял ведь, что всё это шутка юмора. :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: сыну скажу. пусть посадит. Ты бы лучше, вместе с ним, баранов - разводил. a.radikal.ru Толку больше - будет. Думаю - камыша, у вас - очень много. Даже в городе... :lol: :lol: :oops: ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Интересно, в перерывчиках- они употребляют?.. шкалик возьми, поговори за жизнь, там же поляки/хохлы или наши
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А Бамбук у вас тоже растёт? сыну скажу. пусть посадит.