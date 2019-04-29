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В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон

29 апреля 2019, 12:20 |  Государство

Дата определена постановлением акима Костаная. С 8 часов утра в областном центре началось отключение сезонных потребителей - юридических лиц, госучреждений, сообщает пресс-служба ГКП «КТЭК».

Иллюстративное фото cdn.vsyako.net

Жилые дома отключают в элеваторных узлах ПКСК. В детские сады, организации образования тепло перестают подавать в соответствии с их заявками.

Пресс-служба теплокомпании напоминает также, что в городе запланированы более короткие сроки опрессовки. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 13 по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК. С 27 мая по 6 июня без горячего водоснабжения останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16131
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице смотрю +3 градуса.
Аким руководит - Природой... :lol: ;-)
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§ Ded
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
Ded


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.04.19
Отправлено: 29.04.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как раз вовремя и снег тому подтверждение!
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§ Vital
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7534
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.04.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц как не пользуюсь печкой. Сочувствую всем кто ещё сидит на общем отопление. Своя печа это тема. Сколько хочешь столько и крутишь темп. У меня ещё старого образца. Я видел новые по 200 000, там ваше крутая вещ. Всё электронная регулировка.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11481
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.04.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё через... нельзя было пару дней подождать?
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§ drakon
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16131
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всё через... нельзя было пару дней подождать?

Экономия - ресурсов,природных,патамушта.
Кто знает, что будет?... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16131
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ded:
Как раз вовремя и снег

Утром в Новостях - показывали снег,
в Свердловской области - выпал.
Сразу подумал, что и в Костанае - тоже... :lol: :oops:
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§ Vital
В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7534
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.04.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буран и снег у нас был чуть больше недели назад. Щас норм. Я не топлю. Дома тепло. Не вижу смысла деньги выкидывать в трубу. Не потому что их мало а просто смысла не вижу. Лучше их потрачу на другое.
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§ ирония
Re: В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный...
ирония


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 29.04.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю за 3 дня не замерзнем,а там потепление! У меня уже третью неделю батареи отключены и тепло в квартире. Думаю, что в квартирах ниже 22 градусов не упадет, так что не вымерзнем :-)
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§ drakon
В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16131
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.04.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что звонил в Аетовку. Снег у них,
в ностоящее время - град идёт. Ждут - буран.
Печка у них - своя. Иногда даже Это - хорошо... :lol: :oops: :-o
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§ Тот самый
В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.04.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кустанае тоже кусками пролетал, выпал. Сейчас вроде растаял. На утро -4 по прогнозу
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§ alex_60
В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3263
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.04.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
включать 1 декабря. отключать 1 апреля.
да, мозги тоже.
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