В Костанае сегодня, 29 апреля, завершается отопительный сезон

Дата определена постановлением акима Костаная. С 8 часов утра в областном центре началось отключение сезонных потребителей - юридических лиц, госучреждений, сообщает пресс-служба ГКП «КТЭК».

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Жилые дома отключают в элеваторных узлах ПКСК. В детские сады, организации образования тепло перестают подавать в соответствии с их заявками.

Пресс-служба теплокомпании напоминает также, что в городе запланированы более короткие сроки опрессовки. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 13 по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК. С 27 мая по 6 июня без горячего водоснабжения останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.