Дата определена постановлением акима Костаная. С 8 часов утра в областном центре началось отключение сезонных потребителей - юридических лиц, госучреждений, сообщает пресс-служба ГКП «КТЭК».
Иллюстративное фото cdn.vsyako.net
Жилые дома отключают в элеваторных узлах ПКСК. В детские сады, организации образования тепло перестают подавать в соответствии с их заявками.
Пресс-служба теплокомпании напоминает также, что в городе запланированы более короткие сроки опрессовки. Горячее водоснабжение будет приостановлено с 13 по 21 мая потребителям, запитанным от котельной № 2 - это жители 161 дома в районе КСК. С 27 мая по 6 июня без горячего водоснабжения останутся 797 домов, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 и расположенных в центральной части Костаная и в районе КЖБИ.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
но этот буду носить с высоко поднятой головой. Судя по смайлику, понял ведь, что всё это шутка юмора. :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: сыну скажу. пусть посадит. Ты бы лучше, вместе с ним, баранов - разводил. a.radikal.ru Толку больше - будет. Думаю - камыша, у вас - очень много. Даже в городе... :lol: :lol: :oops: ...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Где зрители? :-o Сейчас ПопА - дослушают и соберутся... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Интересно, в перерывчиках- они употребляют?.. шкалик возьми, поговори за жизнь, там же поляки/хохлы или наши
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А Бамбук у вас тоже растёт? сыну скажу. пусть посадит.