В ЦИК поступили документы на девятого кандидата в президенты
В воскресенье, 28 апреля, в Центральную избирательную комиссию Казахстана для участия в выборах президента документы сдал Жуматай Алиев, сообщает Радио "Азаттык". Кандидатуру Алиева выдвинуло общественное объединение «Халык демографиясы».
Жуматай Алиев. Фото с сайта cau.kz
Из открытых источников известно, что Жуматай Алиев родился в 1952 году в Жамбылской области.
В 1974 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, через девять лет получил диплом Алма-Атинского института народного хозяйства.
Долгие годы занимался преподавательской деятельностью. В 1997-2001 годы руководил Центрально-Азиатским университетом.
В период с 2001 по 2008 годы работал заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя этого органа.
С 2012 по 2016 годы – депутат мажилиса парламента пятого созыва. Руководил депутатской группы «Ассамблеи народа Казахстана».
В 2013 году выступил с инициативой о запрете искусственного прерывания беременности (абортов) в Казахстане с целью доведения численности населения Казахстана до 20 миллионов человек к 2020 году.
Всего выдвинуты девять кандидатов:
- Жамбыл Ахметбеков – Коммунистическая народная партия (сдал экзамен на знание казахского языка);
- Талгат Ергалиев – Союз строителей Казахстана (сдал документы в ЦИК);
- Дания Еспаева – партия «Ак жол» (признана соответствующей требованиям, получила подписные листы);
- Амиржан Косанов – движение «Улт тагдыры» (сдал документы в ЦИК, языковой экзамен назначен на 29 апреля);
- Толеутай Рахимбеков – партия «Ауыл» (сдал экзамен на знание государственного языка);
- Амангельды Таспихов – Федерация профсоюзов Казахстана (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы);
- Касым-Жомарт Токаев – партия «Нур Отан» (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы);
- Садыбек Тугел – республиканское движение «Ұлы дала қырандары» (признан соответствующим требованиям, получил подписные листы).
- Жуматай Алиев - общественное объединение «Халык демографиясы».
В Казахстане 28 апреля в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выдвигать кандидатов было разрешено с 10 апреля текущего года.
Избирательный взнос для кандидатов в президенты составляет 50 минимальных зарплат. В 2019 году минимальная зарплата составляет 42 500 тенге, соответственно сумма взноса составляет 2 миллиона 125 тысяч тенге. Избирательный взнос возвращается кандидату в случае избрания его на должность или набора более 5 процентов голосов на выборах.
Ранее сообщалось, что на 1 января 2019 года в реестр избирателей Казахстана включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 149 достоверных подписей избирателей.
Для регистрации в качестве кандидатов в президенты выдвиженцам необходимо было представить в ЦИК справку органа государственных доходов о сдаче им (ей) и супругом (супругой) декларации о доходах и имуществе по состоянию на первое число месяца выдвижения, то есть на 1 апреля, а также медицинское заключение о состоянии своего здоровья.
Этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 часов 11 мая 2019 года. Регистрация кандидата может быть отменена ЦИКом в случае выявления органами государственных доходов недостоверности сведений о доходах и имуществе в представленных декларациях.
Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования, то есть до 00.00 часов 8 июня. День тишины - 8 июня.
Выборы президента страны пройдут 9 июня с 07.00 до 20.00 часов местного времени. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществлен не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня 2019 года).
Напомним, 9 апреля Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканалов объявил о назначении выборов президента страны. Глава государства считает, что досрочные выборы абсолютно необходимы и снимут любую неопределенность. Президент гарантировал, что выборы пройдут честно, открыто и справедливо.
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