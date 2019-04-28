Токаев поздравил казахстанцев с Пасхой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю православных христиан со светлым праздником Пасхи! Этот день наполняет сердца верующих теплом и радостью, обращает к высоким духовным ценностям и нравственным идеалам, вдохновляет на благие дела. Пасхальные традиции напоминают нам о святости семейного очага, милосердии, любви к ближнему, сострадании друг к другу. Благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в нашей стране сохраняются мир и согласие, взаимоуважение всех этносов и конфессий. Казахстанцы едины в своих устремлениях к процветанию и развитию. Пусть праздник Воскресения Христова станет вестником благополучия, исполнения добрых начинаний!" - сказал Глава государства.