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"Астана" нанесла "Тоболу" первое поражение в сезоне

Vesti.kz

27 апреля 2019, 21:02 |  Спорт

Футболисты "Астаны" одержали волевую победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Астана"

Матч прошел на "Астана Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в один мяч.

Счет в матче уже на восьмой минуте открыл Никита Бочаров - полузащитник "Тобола" принял в чужой штрафной мяч после навеса с фланга и точно пробил в ближнюю девятку.

"Астана" сумела отыграться во втором тайме после розыгрыша углового. На 59-й минуте Марин Аничич оказался самым расторопным в чужой штрафной и головой переправил мяч в дальний угол. 

Победу "Астане" на второй компенсированной минуте принес Роман Муртазаев.

Таким образом, "Астана" одержала третью победу кряду и с 22 очками упрочила лидерство в турнирной таблице. "Тобол" (16) идет вторым. Замыкает тройку "Кайрат" (16).
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