"Астана" нанесла "Тоболу" первое поражение в сезоне
Vesti.kz
Футболисты "Астаны" одержали волевую победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Астана"
Матч прошел на "Астана Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в один мяч.
Счет в матче уже на восьмой минуте открыл Никита Бочаров - полузащитник "Тобола" принял в чужой штрафной мяч после навеса с фланга и точно пробил в ближнюю девятку.
"Астана" сумела отыграться во втором тайме после розыгрыша углового. На 59-й минуте Марин Аничич оказался самым расторопным в чужой штрафной и головой переправил мяч в дальний угол.
Победу "Астане" на второй компенсированной минуте принес Роман Муртазаев.
Таким образом, "Астана" одержала третью победу кряду и с 22 очками упрочила лидерство в турнирной таблице. "Тобол" (16) идет вторым. Замыкает тройку "Кайрат" (16).
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