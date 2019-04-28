"Астана" нанесла "Тоболу" первое поражение в сезоне

Футболисты "Астаны" одержали волевую победу над костанайским "Тоболом" в седьмом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Астана"

Матч прошел на "Астана Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в один мяч.

Счет в матче уже на восьмой минуте открыл Никита Бочаров - полузащитник "Тобола" принял в чужой штрафной мяч после навеса с фланга и точно пробил в ближнюю девятку.

"Астана" сумела отыграться во втором тайме после розыгрыша углового. На 59-й минуте Марин Аничич оказался самым расторопным в чужой штрафной и головой переправил мяч в дальний угол.

Победу "Астане" на второй компенсированной минуте принес Роман Муртазаев.



Таким образом, "Астана" одержала третью победу кряду и с 22 очками упрочила лидерство в турнирной таблице. "Тобол" (16) идет вторым. Замыкает тройку "Кайрат" (16).