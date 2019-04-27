11 млрд в 2018 году - бюджет столичных мероприятий обсудили в Нур-Султане

В прошлом году на праздники, конференции, форумы и другие мероприятия в Нур-Султане потратили 11 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия". Как сообщает канал, цифру озвучил член общественного совета Жанат Нургалиев в ходе публичных слушаний по развитию окраин города.

Иллюстративное фото с сайта astana.kz

При этом, по его словам, на здравоохранение и оказание социальной помощи в столице было выделено гораздо меньше денег - около 9 миллиардов тенге.

"Из этих 11 миллиардов 9 миллиардов - это мероприятия разового характера. Просьба к вам, вы как-то их оптимизируйте. Не нужны нам эти мероприятия, давайте лучше эти деньги направлять на решение реальных проблем. Взять поставщиков, которые проводили эти мероприятия, можно в 2-3 раза дешевле проводить", - говорит член общественного совета Жанат Нургалиев.

В управлении культуры столицы пообещали проанализировать озвученные членом общественного совета данные. Вместе с тем заместитель руководителя ведомства Нарима Мухамбеталина отметила, что сравнивать здравоохранение и культуру неверно.

"Это проходит не по желанию управления культуры, что мы захотели что-то проводить. Это годовой план, это согласование, это государственные праздники, которые никто не отменял. Это мероприятия с участием Главы государства. Это недешевые проекты. И сравнивать несравнимые вещи - здравоохранение и культуру - неверно, неуместно, потому что каждый занимается своим направлением", - сказала Мухамбеталина.