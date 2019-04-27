11 млрд в 2018 году - бюджет столичных мероприятий обсудили в Нур-Султане
Tengrinews.kz
В прошлом году на праздники, конференции, форумы и другие мероприятия в Нур-Султане потратили 11 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия". Как сообщает канал, цифру озвучил член общественного совета Жанат Нургалиев в ходе публичных слушаний по развитию окраин города.
Иллюстративное фото с сайта astana.kz
При этом, по его словам, на здравоохранение и оказание социальной помощи в столице было выделено гораздо меньше денег - около 9 миллиардов тенге.
"Из этих 11 миллиардов 9 миллиардов - это мероприятия разового характера. Просьба к вам, вы как-то их оптимизируйте. Не нужны нам эти мероприятия, давайте лучше эти деньги направлять на решение реальных проблем. Взять поставщиков, которые проводили эти мероприятия, можно в 2-3 раза дешевле проводить", - говорит член общественного совета Жанат Нургалиев.
В управлении культуры столицы пообещали проанализировать озвученные членом общественного совета данные. Вместе с тем заместитель руководителя ведомства Нарима Мухамбеталина отметила, что сравнивать здравоохранение и культуру неверно.
"Это проходит не по желанию управления культуры, что мы захотели что-то проводить. Это годовой план, это согласование, это государственные праздники, которые никто не отменял. Это мероприятия с участием Главы государства. Это недешевые проекты. И сравнивать несравнимые вещи - здравоохранение и культуру - неверно, неуместно, потому что каждый занимается своим направлением", - сказала Мухамбеталина.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 4
Всего: 96
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Аркадий ДЕНИСОВ: Нужен патриот
Гога: = БЕЛЯЕВ Андрей Беляев - это творческий литературный психдоним Айтбакы Белялова, неудавшегося поэта и банкира.
Очередь в детсады, переполненные и аварийные школы - основные проблемы в сфере образования региона обозначили в Костанае
Сначала всё "распилят"- разворуют- уничтожат просто. А потом удивляться приходится. Как ТАГ? помню ещё в 90-ые дет. сады под разные офисы раздавали-"пилили". В моём бывшем дет....
Аркадий ДЕНИСОВ: Нужен патриот
Андреем Беляловым = БЕЛЯЕВ
Акция с лозунгом "От правды не убежишь". Почему никто не смог определить, что это было?
Наши правоохранительные органы во всей красе! Вначале хватают, потому что сама мысль, что кто-то с плакатиком может быть совершенно не опасен для власти, не допустима в их головах. Затем,...
Аркадий ДЕНИСОВ: Нужен патриот
Многие факты просто бомба для нас, проживающих вдали от столиц. Т.е. казнокрадство идёт сверху и низы во власти, как следствие, понимают безнаказанность аналогичного в своих действиях. Эти...