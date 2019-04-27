Сельхозпалы названы основной причиной степных и лесных пожаров в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Такой вывод следует из статистики, приведенной 26 апреля на расширенном заседании акимата области руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Муратом ШАИМОВЫМ.
- В 2018 году было зафиксировано 42 пожара, охвативших территорию площадью 1 453 га. В результате выгорело 1 157 га леса, - сказал он, - в 32 случаях пожар перешел на лес с сопредельных степных территорий. 28 возгораний произошло именно в период проведения весенних полевых работ… Во время облетов территории видно, откуда движется огонь. Например, когда в прошлом году возникли пожары, угрожающие Басаманскому учреждению лесного хозяйства, было видно, что движется огонь со стороны Тарановского района, с полей около Апановки и Павловки… За первые пять дней текущего пожароопасного сезона уже произошло четыре пожара в Камыстинском и Костанайском районах. При этом в прошлом году в Камыстинском районе несколько дней ликвидировали пожар, который охватил 825 га. Он возник, как степной, и перекинулся на лесопокрытую территорию.
Костанайское управление, по словам его руководителя, обратилось в Комитет лесного хозяйства с предложением на законодательном уровне полностью запретить сжигание стерни и пожнивных остатков.
Проблему усугубляет еще и то, что учреждения лесного хозяйства не имеют права расходовать свой бюджет на тушение степных пожаров. Вынуждены делать это, опасаясь выгорания леса, на который нередко перекидывается огонь. Местная исполнительная власть от организации тушения таких пожаров нередко уклоняется, а подразделений государственной службы пожаротушения в большинстве поселков нет.
Управление природных ресурсов составило перечень из 53 населенных пунктов в 12 районах области, которые расположены так, что в них просто необходимо создать противопожарные посты для противостояния степным и лесным пожарам.
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил акиматам сделать это до 31 мая. Задача исполнительной власти - обеспечить эти формирования инвентарем, первичными средствами пожаротушения, мотопомпами, наладить взаимодействие с предприятиями, имеющими на территории сельских округов подходящую технику, привести в порядок подъезды к водоемам, пригодные для использования во время пожаротушения.
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