На Рудненском цементном заводе выпустили первую продукцию
Галина КАТКОВА
Предприятие было введено в эксплуатацию в ноябре 2018 года. В марте 2019-го оно произвело первый клинкер, сообщил 26 апреля на совещании заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. На совещании обсуждали итоги социально-экономического развития региона за первый квартал.
Клинкер – основа для производства марочного цемента. По словам Спанова, в мае завод приступит к выпуску уже этой продукции. По озвученным ранее планам, предприятие будет производить цемент 5-ти марок.
Проектная мощность завода – 500 тыс. т клинкера в год. Оборудование на нем китайского производства, шеф-монтаж и пусконаладку осуществляла компания «Синома» из КНР.
Фото из архива "НГ"
На открытии директор ТОО «Рудненский цементный завод» Артем МАКЛАСОВ говорил, что на полгода заключен контракт со специалистами Белгородского государственного технического университета, которые будут помогать заводчанам отстраивать технологические процессы. Согласно договору, уже в июне предприятие должно выйти на 80% проектной мощности.
Завод строился долго, ввод его в строй действующих намечался на 2014 год, но из-за сложностей с финансированием пуск не раз переносился. Итоговая стоимость проекта превысила 16 млрд тенге, из них 3,5 млрд тенге – средства государственной поддержки.
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