Очередь в детсады, переполненные и аварийные школы - основные проблемы в сфере образования региона обозначили в Костанае

Расширенную коллегию управление образования с участием акимов городов и районов, их заместителей, руководителей отделов образования и учебных заведений, директоров школ провел в пятницу, 26 апреля, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Всего на заседании присутствовали около 400 человек.

Как сообщил руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК, в регионе работают 603 организации дошкольного образования с охватом более 35 тыс. детей, но очередность по-прежнему очень высокая – 22 910.

Василий Цымбалюк предложил выделить бюджетные средства для размещения 1 475 детей в ясельных группах частных детсадов

- Проблемой остается охват детей ясельного возраста, - уточнил Цымбалюк. – Наиболее высокая очередь в Костанае – 9 685, Рудном – 5 533, Костанайском районе – 1 731 и Житикаринском районе – 1002.

Решение этой проблемы руководитель управления образования видит в выделении средств на размещение образовательного государственного заказа на 1 475 мест в ясельных группах частных детсадов. В какой-то мере проблему поможет решить, на его взгляд, и перевод в семи городах и районах 15-ти мини-центров с кратковременным днем пребывания детей на полный день. Такие дошкольные организации есть по всей области (всего – 206), поэтому в других городах и районах предлагается тоже провести мониторинг их работы и при возможности перевести на полный день.

Не сбрасывается со счетов и возможность строительства новых детсадов. В 2018 году, например, в рамках государственного частного партнерства открыли 7 детсадов.

В системе общего среднего образования работает 521 школа, тем не менее, дефицит школьных мест существует до сих пор. Например, в Костанае в трех школах занятия идут в три смены.

- В текущем году завершится строительство школы на 900 мест в микрорайоне Аэропорт, - сообщил Цымбалюк. – Из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге на первый этап строительства школы на 1 200 мест в микрорайоне Юбилейный. Под школу будет отдано здание профессионально-технического колледжа в Костанае.

Вместе с переполненными школами есть еще и несоответствуюшие государственной нормативной сети организаций образования. В них обучается 26 00 детей. В 159 населенных пунктах, где живут 1 418 школьников, вообще нет школ, детей приходится возить в другие поселки. Для этого сейчас задействованы 73 автобуса. В 2019 году на бюджетные средства купили 7 машин, нужно еще 30.

В 2017 году состояние трех школ признали аварийным. Проекты на строительство новых уже составлены, однако средства из республиканского бюджета выделены только на одну школу – в Ауеликольском районе. Остальные два проекта пока только рассматриваются в Министерстве образования и науки.

В 2019 году запланирован капитальный и текущий ремонт 70 объектов образования на сумму 2,586 млнд тенге. Но в ремонте нуждаются еще столько же.

Архимед Мухамбетов признал, что средств на ремонт выделяется мало, но сообщил, что в 2019 году начали реализацию нескольких госпрограмм, по которым средства на ремонт школ могут вырасти до 4 млрд тенге в год. Помимо этого, он предложил размещать в свободных помещениях малокомплектных сельских школ социальные объекты, а полученные от платы за аренду средства направить на нужды образования.

Еще одна проблема, которую назвал руководитель управления образования, это недостаток средств для приобретения учебников по обновленной форме обучения. Для этого необходимо 1 млрд 247 млн тенге, а запланировано только 732 млн. Меньше потребности выделены средства в 11 регионах области. Василий Цымбалюк призвал акимов городов и районов обратить на это внимание, дабы «избежать возможных социальных конфликтов».

Архимед Мухамбетов обязал акимов до 1 августа обеспечить средствами покупку в школы учебников по обновленной форме обучения

Аким области записал в протокол коллегии пункт, обязывающий акимов к 1 августа обеспечить школы средствами для покупки учебников на 100%. В итоговом документе глава региона записал и другие поручения по решению проблем, обозначенных на заседании.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА