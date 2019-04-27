Ежегодный алматинский благотворительный марафон прошёл со скандалом. Местные активисты вывесили вдоль дороги, по которой бежали участники спортивного мероприятия, баннер с лозунгом "От правды не убежишь", "#У меня есть выбор", "#Adilsailayshin". Правоохранительные органы задержали активистов, а затем суд арестовал их на 15 суток.

Фото из социальных сетей

Ни суды, ни юристы, ни сами участники акции, так и не дали чёткой формулировки того, что же произошло. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, комментируя этот случай в кулуарах Правительства, заявил:

"Политических лозунгов не было. Причём тут выборы?! Ещё раз говорю, в городе проводилось спортивное мероприятие, оно было заранее запланировано. В городе были афиши, 17 тысяч спортсменов принимают участие, и в этот момент двое разворачивают плакат и мешают проведению спортивного мероприятия. Это разве не нарушение закона?" – отметил глава МВД.

В апелляционном суде по делу Асии Тулесовой судья назвал стояние с плакатом на марафоне политической акцией.

"Мероприятие (Тулесовой – Авт.) не связано со спортивным мероприятием и имело под собой политическую подоплёку, связанную с предстоящими в стране выборами президента. Своими действиями она имела намерение повлиять на государственное устройство страны и призвать граждан выражать протест против существующего порядка", – говорил судья на апелляционном слушании.

Адвокат Асии Тулесовой говорила о том, что это был флэшмоб.

Акция привлекла внимание общественности и бурно обсуждается. Политологи и юристы рассуждают о том, почему в Казахстане нет чётких определений для таких выступлений активистов, к чему приводит подобный "акционизм" в РК и можно ли при помощи него добиться чего-либо, кроме внимания полиции и судебного иска?

Краткая хронология событий

В 9 утра 21 апреля полиция Алматы задержала пятерых человек. Ближе к ночи специализированный межрайонный суд Алматы арестовал на 15 суток Асию Тулесову и Бейбарыса Толымбекова за организацию мероприятия, которое нарушило закон о проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (Статья 488, часть 3, КРКобАП. 15 суток – максимальный срок по этой статье).

По словам активистов во время заседания выяснилось, что в протоколе полицейских была ошибка, это объяснялось "технической неполадкой". В документе говорилось, что на плакате было написано "Закон о лидере нации – позор нации" вместо "От правды не убежишь", "#У меня есть выбор", "#Adilsailayushin".

"Полицейский сказал: "Это техническая ошибка". Весь зал смеялся. Полицейский вразумительно не ответил ни на один вопрос адвоката. Повторял фразу "У вас есть право обжаловать решение", - говорит активист гражданской инициативы "Требуем реформу МВД" Аида Альжанова.

Протокол с цитатой о лидере нации / Фото предоставлено представителями осуждённных

К ответственности привлекли также активистов, снимавших на видео: Суинбике Сулейменову, Айдоса Нурболатова и Айгуль Нурболатову. Им предъявили обвинения по той же статье, что и Тулесовой с Толымбековым.

Апелляцию по этому делу разделили на два процесса: Тулесовой слушание было назначено в 18:00, а Толымбекову в 18:15 того же дня. У них был один и тот же адвокат.

Весь день около алматинского городского суда дежурили активисты / Фото informburo.kz

Дела Суинбике, Айдос и Айгуль были переквалифицированы "по вновь открывшимся обстоятельствам". Из свидетелей они стали участниками акции, так как "активно производили фото-видеосъёмку плаката, тем самым принимали активное участие в указанном мероприятии", как было указано в протоколе.

Обвиняемые отрицали своё участие в акции Тулесовой, говоря, что пришли на марафон, чтобы снимать его участников, в том числе, своих родственников. Увидев, что происходит что-то необычное, подошли к державшим плаката и начали снимать. Суинбике Сулейменова по роду деятельности художница и режиссёр, а Айгуль Нурболатова - оператор-постановщик.

Суинбике Сулейменова / Фото informburo.kz

В итоге специализированный административный суд Алматы признал Суинбике Сулейменову, Айдоса Нурболатова и Айгуль Нурболатову виновными по статье 488, часть 1 КоАП РК – "Нарушение порядка организации проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий". Их оштрафовали на 20 МРП, но Сулейменовой сумму штрафа снизили на 30%, "учитывая её положение" – Суинбике ждёт ребёнка.

Апелляция Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова

Апелляционная инстанция оставила решения по делам Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова в силе.

По мнению суда, право Тулесовой и Толымбекова на свободу мирных собраний не было ущемлено, в то время как они использовала массовое мероприятие в своих политических целях.

Вот реакция зала на решение суда.

Вы из ДВК?

По словам Суинбике Сулейменовой, после задержания её повезли на разъяснительную беседу в полицию, где начали расспрашивать об участии в ДВК (организация запрещённая в РК) и заставили разблокировать телефон.

"Я говорила, что я в положении, но всем было абсолютно плевать. Никто из сотрудников полиции не представлялся, причин не объяснял, - говорит Суинбике Сулейменова. – Они пытались доказать нашу связь с ДВК. Каждый человек, который выражает своё мнение, имеет на это право. Это не значит, что мы с ДВК".

По словам Бейбарыса Толымбекова, полицейские попросили активистов оставить телефоны с личными вещами в закрывающихся ящиках на входе в отделение, ключи от которых были у задержанных.

"Сотрудники РОВД не дали мне адвоката, не разъяснили мои права и в принципе не объяснили, что происходит. Какой-то человек в гражданской форме взял мой телефон, смотрел мои личные сообщения. Ещё меня очень много спрашивали про ДВК "Вы, что? Хотите свергнуть власть и призываете людей на митинги?". Я не поддерживаю Аблязова", - рассказал Бейбарыс Толымбеков.

Бейбарыс Толымбеков / Фото informburo.kz

Что говорили в полиции? Какова позиция власти?

Некоторые действия правоохранительных органов разъяснила представительница ДП Алматы Салтанат Азирбек. По её словам содержание баннера сочли незаконным, так как оно "не соответствовало тематике мероприятия".

"Как только развернули плакаты, появились люди, желающие всё это снять на видео. И, соответственно, все желающие выбежали на проезжую часть, где проходила дистанция участников забега и создавали существенное препятствие движению марафона. Как по-вашему, если каждый начнёт разворачивать? Ну, давайте мы там товар на продажу выставим? Почему бы нет? По-моему, это абсолютно некультурно", - заявила представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Также, по мнению Салтанат Азирбек, если бы в протоколе были ошибки, то с ними должны были разобраться в суде.

"Материал составляется сотрудниками полиции, если бы он составлялся противозаконно, во-первых, прокуратура на это бы указала, во-вторых, суд не принял бы решение. Но, поскольку, вердикт вынес суд, то, пожалуйста, все вопросы к нему. Если бы дело было сформировано неправильно, то его бы отправили обратно. Но, поскольку было вынесено решение, значит, всё было законно", - заявила Салтанат Азирбек.

"На самом деле ребята поддержали инициативу президента"

Утром 22 апреля возле алматинского городского суда начали собираться представители общественных организаций и городские активисты, чтобы поддержать Асию Тулесову и Бейбарыса Толымбекова. Они требовали, чтобы апелляционная комиссия отменила арест, мотивируя это тем, что протокол полицейских был ошибочным.

"На самом деле ребята поддержали инициативу президента, который сказал, что он является гарантом честных и справедливых выборов. Ребята сказали, что у них есть выбор, у каждого есть выбор. А получается, что судьи и правоохранительные органы просто саботируют слова президента. Якобы было административное правонарушение, там не было ничего из того, чего не говорил президент страны", - говорит активист движения многодетных матерей Ирина Ким.

Собрание активистов перед алматинским городским судом / Фото Алмаза Толеке

Законен ли арест?

Все политические акции, митинги, пикеты и шествия в Казахстане проводятся с разрешения акиматов. Однако наш закон никак не регламентирует политический и не только "акционизм". При этом, в статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, говорящей об ответственности за незаконные собрания, есть формулировка "иные публичные мероприятия", что позволяет широко интерпретировать самые разные акции.

По словам независимого консультанта по международному праву в области прав человека Татьяны Чернобиль, власть адекватно отреагировала на акцию, если руководствоваться действующим законодательством. О том, что в Казахстане необходимо пересмотреть законы, касающиеся мирных собраний, 24 апреля заявила международная организация Amnesty international. Публичные мероприятия в Казахстане без согласования с местными исполнительными органами за 10 дней до акции запрещены. В то же время в законе нет чёткого определения, что такое публичное мероприятие или флешмоб, а полиция и суды в текущей ситуации руководствуются определением "что не разрешено, то запрещено".

"Используя наше гибкое законодательство с широкими формулировками, власть среагировала адекватно. Их признали виновными в незаконной организации и проведении, а вот чего именно не уточнили, – говорит Татьяна Чернобиль. – Голодовка публичная, одиночный пикет требуют согласования. Мы посмотрели законодательство: нет понятия, что такое публичное мероприятие. Обратились в Министерство юстиции, есть ли какое-то определение. Там не дали чёткого ответа", - говорит Татьяна Чернобиль.

Также, по словам Чернобиль, наше законодательство вполне позволяет привлечь троих видеооператоров к ответственности как участников акции, но лишь в том случае, если бы полицейские нашли в переписках в их телефонах диалоги, в которых они договариваются о встрече. Но в данном случае во время суда правоохранительные органы должны были заявить о получении соответствующей санкции от прокурора или МВД. Однако в суде не были озвучены факты о получении ими таких санкций.

О каком митинге идёт речь?

По словам юриста и правозащитника Ерлана Калиева, судья по делу Тулесовой должен был остановить процесс, сделать замечание полицейским и вернуть протокол для устранения ошибок, если они были. Также по мнению Калиева, обвинение активистов в организации митинга неуместно в данном случае.

"О каком митинге идёт речь, когда два человека стоят и держат баннер? Скорее всего эта акция не регулируется законом о митингах. Каждый на территории Казахстана имеет право выражать своё личное мнение, согласно 20 статье Конституции. Они выразили своё мнение при помощи баннера. Единственное ограничение: выражение мнения не должно нарушать действующие законы РК", - рассказал правозащитник Ерлан Калиев.

"Идите в акимат"

Политолог Данияр Ашимбаев, считает, что к активистам стоило бы применить более мягкую форму наказания, тогда история не получила бы такой резонанс. По его мнению, плакаты с политическими лозунгами неуместны на спортивном мероприятии, ведь таким способом людей, которые пришли на марафон, вовлекают в политический процесс без учёта их воли.

"Наша либерально ориентированная общественность от радикальных оппозиционеров, до просто сочувствующих и любящих саморекламу граждан, не задумываются о тех, кому их политические взгляды до лампочки. Выставлять людей соучастниками своих перфомансов заслуживает определённого наказания".

Данияр Ашимбаев считает, что активистами могло двигать желание привлечь к себе внимание. По его словам, в попытке добиться реального диалога с властью, следовало бы действовать конструктивнее.

"Если хотите честных выборов, то идите с обращением в акимат. На чужом мероприятии это провокационно и оскорбительно по отношению к участникам марафона. На мой взгляд, вполне уместно было бы наказать их, ведь это ненужная политизация", - рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

Политолог Димаш Альжанов же считает, что, хотя в нашей стране и есть законодательные процедуры обращения к власти, эти механизмы не всегда срабатывают.

"Политическая система и взаимодействие граждан с институтами власти у нас на очень низком уровне. Это не низкая инициативность граждан, а каналы взаимодействия лимитированы и их эффективность очень низкая. Вполне нормально, когда люди выходят и выражают своё мнение, это согласно их фундаментальным правам, – говорит Димаш Альжанов. – И я не вижу никаких проблем".

По словам Альжанова, в Казахстане периодически происходят всплески гражданской активности, которые довольно быстро затухают. Это связано с неработающими общественными институтами.

"Многие институты не отражают интересов общества. Нет механизмов, которые дают возможность представить свои интересы и защитить права. Поэтому нет возможности сформировать долгосрочное давление на власть. Это непросто сделать в стране, где существует серьёзный репрессивный аппарат", - рассказал Альжанов.

Акционизм может быть временным, но он помогает мобилизовать общество, которое высказывается по актуальным проблемам, считает политолог. Постепенно накапливается критическая масса, и в итоге властям приходится отказываться от тотального доминирования, проводить реформы и налаживать диалог граждан с государством.

Кто такая Асия Тулесова?

Асия Тулесова (1984 г.р.). Правнучка известного казахского поэта Ильяса Джансугурова. Из официальных источников известно, что она работает в общественном фонде Common Sense, где занимается экологическими и образовательными проектами, в том числе было запущено (сейчас не работает) приложение мониторинга качества воздуха в Алматы AUA (Almaty Urban Air). Также она выступала против строительства горного курорта в урочище Кок-Жайляу. Она была в числе активистов, которые, как писали в СМИ, якобы "пытались сорвать общественные слушания по "Кок-Жайляу". На видео видно, что Тулесова очень эмоционально себя ведёт. Активисты объясняют свою реакцию тем, что они были несогласны с порядком выступления спикеров.

Что известно о других участниках акции?