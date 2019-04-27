Rammstein презентовали новый клип на стене здания в восточном Берлине
Tengrinews.kz
Немецкая группа Rammstein выложила на своем официальном канале в YouTube клип на новую песню Radio, передает Tengrinews.kz.
Кадр из видео
Действие происходит в послевоенной Германии. В черно-белом видео немецкие женщины демонстрируют выходящие за рамки простой близости отношения с радиоприемниками: молятся, кормят грудью, совершают действия сексуального характера. За ними постоянно следит полиция.
В итоге женщины выходят на улицы протестовать с плакатами "Мое радио принадлежит мне" и "Ультракороткие волны для всех". В концовке клипа полицейские пытаются разогнать группу Rammstein, но у них ничего не получается, и они сами начинают танцевать.
В самом финале музыканты показаны на фоне флагов Евросоюза красного цвета. Отметим, что в Сети уже появились различные толкования видеоряда.
Презентация клипа прошла накануне в восточном Берлине. Клип проецировали на стену одного из зданий, посмотреть новую работу группы пришли несколько сотен фанатов.
Песня войдет в новый альбом группы, который должен выйти в мае 2019 года. Ранее последняя студийная запись Rammstein Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года.
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