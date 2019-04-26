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Подростки повредили колеса автомобилей в одном из дворов Рудного

26 апреля 2019, 20:26 |  Криминал

Звонок от 22-летнего жителя Рудного на пульт «102» городского управления полиции поступил сегодня, 26 апреля, в 08.36. Парень сообщил, что колесные шины его автомобиля, оставленного во дворе дома на ночь, были повреждены неустановленными лицами. Позже в полицию с такими же заявлениями обратились еще трое жителей города.

Иллюстративное фото с сайта varjag.net

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Рудного установили двух несовершеннолетних, которые признались, что ночью повредили колесные шины.

"Собран административный материал по ст. 442 КоАП РК (нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). С подростками, а также их родителями проведена профилактическая беседа", - сообщает пресс-служба.

Ущерб потерпевшим будет возмещен в рамках гражданско-правовых отношений.

Сегодня утром об этом инциденте сообщил в рубрике "Народные новости" пользователь нашего сайта под ником сайлау курманов

"Водители, которые оставили свое авто на дворе, а именно проживающие в домах 62, 64, 72 и 66 по улице Сандригайло в Рудном, сегодня утром были в шоковом состоянии. Колеса на их машинах были нагло порезаны неизвестным злодеем", - написал он.
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§ Тот самый
Re: Подростки повредили колеса автомобилей в одном из дворов...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 26.04.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, мамке с папкой платить придется за своих балбесов! Отдайте их на стройку на лето, пусть отрабатывают. И уставать будут немного, по ночам шляться перестанут.
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