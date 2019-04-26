«Психолог - специалист, способный решить любую проблему» - семинар по профилактике суицидального поведения подростков прошел в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Более 70 психологов, работающих в школах, колледжах и молодежных объединениях Костанайской области, приняли участие в семинаре по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, который прошел сегодня, 26 апреля.
В семинаре приняли участие более 70 психологов со всей области
Организатором семинара стал Региональный центр психологической помощи и дополнительного образования управления образования.
Елена Петренко «Психолог - это специалист способный решить любую проблему»
- Современная школа призвана формировать, в первую очередь, здоровую, конкурентоспособную и социально адаптированную личность выпускника, - отмечает директор Регионального центра, педагог-психолог с 32-летним стажем Елена ПЕТРЕНКО. - За 2018 год в Костанайской области было совершенно 50 суицидальных случаев, из них 24% (12 случаев) - завершенный суицид, 76% (38 случаев) - попытки суицида. За 2017 год было совершенно 43 суицидальных случая, из них 23% (10 случаев) - завершенный суицид, 77% (33 случая) - попытки. В 2016 было совершено 35 суицидальных случаев, 21% (7 случаев) - завершенный суицид, 79% (28 случаев) - попытки суицида. Нужно помнить, что нам необходимо не только не допустить их роста, но и снизить это количество.
С начала 2019 года в Костанайской области зарегистрировано 2 суицида и 17 попыток. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года попыток больше, но завершенных случаев меньше.
Психологи принимали активное участие в тренингах
Сотрудники Регионального центра выявляют причины деструктивного поведения подростков, ведут работу с родителями. В режиме 24/7 работает колл-центр по номеру 8 (7142) 37-08-58. Кроме этого, психологи оперативно выезжают на место происшествия, чтобы разобраться в причинах суицидального поведения.
- Нет таких должностей - психолог по суициду или психолог по чему-либо еще. Психолог - это специалист, который способен решить любую проблему, помочь выйти из стрессовой ситуации, чтобы не допустить суицида, - подытожила Елена Петренко.
На семинаре провели тренинги для молодых и уже опытных специалистов.
Участники семинара: педагог-психолог Костанайского политехнического колледжа Альбина Ерохина и психолог-практик Светлана Кушнир
- Для меня, как для начинающего специалиста, семинар дал возможность освоить азы индивидуального консультирования, изучить взаимосвязь семейного воспитания и суицидального поведения, исследовать причины подросткового суицида, - рассказала «НГ» руководитель комитета по делам молодежи Костанайского политехнического колледжа Дана МУРЗАГАЛИЕВА. - На мой взгляд, такие семинары-практикумы являются необходимыми и полезными для специалистов всех уровней.
Тренинг по повышению самооценки
На семинаре отмечали, что девушки более склонны к суицидам, чем парни. Говорили о том, что завышенная самооценка намного лучше, чем заниженная, потому что ребенок, который верит в себя, менее подвержен деструктивному поведению, а также давлению со стороны окружающих.
Руководитель отдела психологической работы Регионального центра Анастасия БАРАНОВА показала на примерах работу с метафорическими картами, которую многие участники семинара сочли действенной.
- Метафорические карты могут очень многое рассказать о человеке и помогают нам познать не только других, но и самих себя, - пояснила она.
Анастасия Баранова рассказывает о методах выявления причин деструктивного поведения подростков
Психологи принимали активное участие в выявлении причин суицидального поведения, участвовали в имитации жизненных ситуаций в семье, которые приводят подростков к роковому решению.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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«Психолог - специалист, способный решить любую проблему» - семинар по профилактике суицидального поведения подростков прошел в Костанае
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