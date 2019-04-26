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«Психолог - специалист, способный решить любую проблему» - семинар по профилактике суицидального поведения подростков прошел в Костанае
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«Психолог - специалист, способный решить любую проблему» - семинар по профилактике суицидального поведения подростков прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

26 апреля 2019, 17:46 |  Общество

Более 70 психологов, работающих в школах, колледжах и молодежных объединениях Костанайской области, приняли участие в семинаре по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, который прошел сегодня, 26 апреля.

В семинаре приняли участие более 70 психологов со всей области

Организатором семинара стал Региональный центр психологической помощи и дополнительного образования управления образования.

Елена Петренко «Психолог - это специалист способный решить любую проблему»

- Современная школа призвана формировать, в первую очередь, здоровую, конкурентоспособную и социально адаптированную личность выпускника, - отмечает директор Регионального центра, педагог-психолог с 32-летним стажем Елена ПЕТРЕНКО. - За 2018 год в Костанайской области было совершенно 50 суицидальных случаев, из них 24% (12 случаев) - завершенный суицид, 76% (38 случаев) - попытки суицида. За 2017 год было совершенно 43 суицидальных случая, из них 23% (10 случаев) - завершенный суицид, 77% (33 случая) - попытки. В 2016 было совершено 35 суицидальных случаев, 21% (7 случаев) - завершенный суицид, 79% (28 случаев) - попытки суицида. Нужно помнить, что нам необходимо не только не допустить их роста, но и снизить это количество.

С начала 2019 года в Костанайской области зарегистрировано 2 суицида и 17 попыток. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года попыток больше, но завершенных случаев меньше.

Психологи принимали активное участие в тренингах

Сотрудники Регионального центра выявляют причины деструктивного поведения подростков, ведут работу с родителями. В режиме 24/7 работает колл-центр по номеру 8 (7142) 37-08-58. Кроме этого, психологи оперативно выезжают на место происшествия, чтобы разобраться в причинах суицидального поведения.

- Нет таких должностей - психолог по суициду или психолог по чему-либо еще. Психолог - это специалист, который способен решить любую проблему, помочь выйти из стрессовой ситуации, чтобы не допустить суицида, - подытожила Елена Петренко.

На семинаре провели тренинги для молодых и уже опытных специалистов.

Участники семинара: педагог-психолог Костанайского политехнического колледжа Альбина Ерохина и психолог-практик Светлана Кушнир

- Для меня, как для начинающего специалиста, семинар дал возможность освоить азы индивидуального консультирования, изучить взаимосвязь семейного воспитания и суицидального поведения, исследовать причины подросткового суицида, - рассказала «НГ» руководитель комитета по делам молодежи Костанайского политехнического колледжа Дана МУРЗАГАЛИЕВА. - На мой взгляд, такие семинары-практикумы являются необходимыми и полезными для специалистов всех уровней.

Тренинг по повышению самооценки

На семинаре отмечали, что девушки более склонны к суицидам, чем парни. Говорили о том, что завышенная самооценка намного лучше, чем заниженная, потому что ребенок, который верит в себя, менее подвержен деструктивному поведению, а также давлению со стороны окружающих.

Руководитель отдела психологической работы Регионального центра Анастасия БАРАНОВА показала на примерах работу с метафорическими картами, которую многие участники семинара сочли действенной.

- Метафорические карты могут очень многое рассказать о человеке и помогают нам познать не только других, но и самих себя, - пояснила она.

Анастасия Баранова рассказывает о методах выявления причин деструктивного поведения подростков

Психологи принимали активное участие в выявлении причин суицидального поведения, участвовали в имитации жизненных ситуаций в семье, которые приводят подростков к роковому решению.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО


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§ Анатолий Сальник
Re: «Психолог - специалист, способный решить любую проблему» -...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 26.04.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Психолог - это специалист, который способен решить любую проблему


Хорошее высказывание. Был на приёме у психолога. Знал, что он упорно решал свою семейную проблему. На момент общения с ним у него уже была четвёртая жена. Если опять не удачно, то полагаю, будут и последующие браки до окончательного решения. Специалист! Простых смертных с такими семейными успехами мало.
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§ JereK
«Психолог - специалист, способный решить любую проблему» - семинар по профилактике суицидального поведения подростков прошел в Костанае
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1346
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.04.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно, люди мотивированные, заиинтересованые собрались. Глаза так и горят: :D



Все как всегда - переливают из пустого в порожнее, изображают деятельность. Очередной курултай на котором в очередной раз повторяют очевидные вещи. А на улице, тем временем, пыль скрипит на зубах, пни торчат. Серость и убогость. В школе соры-сочи через день, информация подана комкано и бессмысленно. Логической структуры в школьной программе нет совсем. Темы приходят и уходят "галопом по европам". Детям в первом классе не дают выйти из кабинета на перемене побегать. Да и не хотят большая часть из них уже этого. Всех устраивают "удобные" дети. Ожидаемо, к подростковому возрасту возникают проблемы.. Но ничего, случись чего еще семинар или партсобрание какое проведем! :-)

[Исправлено: JereK, 26.04.2019 - 23:29]
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