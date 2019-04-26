Движение "Ұлт тағдыры" выдвинуло кандидатом в президенты Амиржана Косанова

Движение "Ұлт тағдыры" выдвинуло кандидатом в президенты независимого политика Амиржана Косанова, сообщает informburo.kz.

Амиржан Косанов / Фото informburo.kz

"Сегодня мы провели общее собрание. На повестке дня было два вопроса: об участии в выборах и кого мы будем выдвигать. На первый вопрос все наши областные филиалы и правление приняли решение, что "Ұлт тағдыры" будет участвовать, а на второй вопрос: мы выдвигаем известного политика Амиржана Косанова", – сообщил председатель РОО "Общественное национал-патриотическое движение "Ұлт тағдыры" Дос Кошим.

Сам Амиржан Косанов на пресс-конференции в Алматы заявил о готовности принять участие в предвыборной гонке.

"При мне состоялось обсуждение в "Ұлт тағдыры", только один выступил против участия в выборах. Я не являюсь членом этой организации, хотя год назад "Ұлт тағдыры" хотели переименовать в "Жаңа Қазақстан", но, к сожалению, не получилось. Наше движение не зарегистрировано, поэтому мы не могли от "Жана Казахстан" выдвигаться. Для меня честь, что почти единогласно "Ұлт тағдыры" поддержало мою кандидатуру. Я заявляю, что выборы будут в новых условиях, я принимаю бой и выдвигаюсь в кандидаты в президенты РК, если не найдут ничего противозаконного в документах", – заявил Амиржан Косанов.

Он отметил, что в случае победы планирует изменить Конституцию РК и политический строй в стране.

"Демократия, справедливость, интересы граждан должны защищаться", – добавил претендент.

Амиржан Косанов отметил, что есть много достойных людей, которые могли бы стать кандидатами в президенты, но не все соответствуют требованиям законодательства.

"Мы пришли к решению, что нужно выдвигаться. Бойкот имеет право на жизнь. Все, кто против участия, говорят, что власть использует для легитимизации выборов. Если мы не будем участвовать, власть найдёт других, которые будут тоже критиковать, но не так, как мы. Тогда мы будем сидеть дома, видеть, как голос народа не будет доходить до властей", – пояснил он.

Косанов заявил, что Казахстану необходимо переходить на парламентское правление. Если он станет президентом, намерен допустить все партии в Парламент, и в целом облегчить регистрацию партий.

"Вы считаете, я буду бороться с женщиной из "Ак жола" или коммунистом? Все мои слова адресованы властям. Мой главный противник – Касым-Жомарт Токаев. Если он думает, что я ему не противник, то это его мнение, – сказал Амиржан Косанов – Наши силы можно сопоставить. У властей есть административный ресурс, но мы идём, чтобы это всё разбить".

На собрании политик неожиданно обратился к Мухтару Аблязову.

"Когда тебя судили, я был там, требовал освобождения Жакиянова и других. Я за это время ни одного плохого слова не говорил, потому что ты судим и за границей. Прекрати говорить, что мы не оппозиция. Бойкотируешь сидя во Франции, попивая кофе", – заявил Косанов.

Кандидат от "Ұлт тағдыры" считает, что сейчас общество иное, оно изменилось, стало прогрессивным.

"Люди соскучились по честным выборам. Власть боится, знает, что демократия – это их конец.

В моём штабе будет известный юрист Абзал Куспан. Мы будем отслеживать каждый шаг властей", – заявил политик.

Косанов призвал власти провести честные выборы.

"Тогда мы готовы признать, что оппозиция разрозненна и не имеет поддержки", – закончил Амиржан Косанов.

Амиржан Косанов родился в 1964 году. С 1981 года работал слесарем 2-го разряда строительно-монтажного поезда № 716 железнодорожной станции Новоказалинск. В 1983-1985 годах служил в Советской армии. В 1984 году вступил в КПСС и состоял в ней до её самороспуска.

С 2005 года – первый заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии Казахстана (ОСДП).

24 октября 2009 на объединительном съезде партий ОСДП и "Азат" был избран на пост генерального секретаря ОСДП "Азат". Это решение утратило юридическую силу после того, как Министерство юстиции РК в течение нескольких лет отказывалось регистрировать объединение двух партий.