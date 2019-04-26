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Victor Yang
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
«серпiновцев» Это на каком языке? Если на русском, то буквы i в русском языке нет, если на казахском - в казахском нет такого словообразования. планируют обязать, чтобы они отработали в регионе,...
26.04.19 16:10
Vital
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
arman_kst: А какая у тебя зп? Я знаю одного парня, он с тургайских краёв приехал сюда несколько лет назад. Работает на мельнице грузчиком на погрузчике. Вагоны грузит.12 часов в день. 400 000...
26.04.19 15:52
Victor Yang
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26.04.19 15:26
arman_kst
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26.04.19 14:57
arman_kst
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
Работаю на юге. Нормально. Тут таких зп нет
26.04.19 14:56
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Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

26 апреля 2019, 14:40 |  Общество

Областная ярмарка вакансий прошла сегодня, 26 апреля, в СРК «Костанай». О возможностях трудоустройства студентам вузов и ссузов рассказывали представители крупного бизнеса и все акимы районов и городов.

Отдельный акцент организаторы сделали на трудоустройстве выпускников программы «Серпiн».

- За 2018 год почти 16 000 человек мы охватили мерами занятости, - сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Надеюсь, что все, кто здесь собрался, смогут найти для себя будущих работодателей. В этом году 700 человек завершают своё обучение по программе «Серпiн». В этом году на реализацию программы выделили 7 млрд 700 млн тенге. Поэтому такие мероприятия нам нужны. Ещё раз хочу поблагодарить гостей, которые приехали сюда, чтобы найти нужных им специалистов. В медицинской сфере и в образовании у нас есть ряд вопросов. Мы должны за счет таких мероприятий решать такие проблемы.

Мухамбетов после выступления обошел каждого представителя региона, спрашивал о ситуации с организацией рабочих мест и условий для молодых специалистов. На тяжелое положение никто не жаловался. Наоборот, каждый аким поведал главе региона о своих успехах на данном поприще и пообещал продолжить активную работу в этом направлении.

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Бизнесу действительно требуются высококвалифицированные специалисты. Правда, выпускников программы «Серпiн» пока на предприятиях области очень мало.

- Я был во всех колледжах области, был в РИИ - там есть целые группы, которые сформированы из участников программы «Серпiн». Надеюсь, что они к нам придут работать, - рассказал «НГ» директор по организационному развитию областного филиала АО «АгромашХолдинг» Дмитрий ПАВЛЕНКО. - В феврале у нас было 240 вакансий, сейчас - уже 100. У нас трудятся 800 сотрудников, но только пятеро «серпiновцев». Хотя инженеров-электроэнергетиков и водителей на погрузчик мы готовы забрать с руками и ногами.

Мнения студентов разделились - не все готовы остаться в нашем регионе после окончания вуза.

- Я хочу работать в Шымкенте, у себя на родине, - поделилась планами студентка 4 курса КГПУ по специальности математика Айша ЕРАЛЫ. - Мы не хотим отрабатывать. Точно ещё не известно где конкретно я найду работу на родине, но работать здесь нет нет желания. Я бы еще могла здесь 3 года отработать, но потом всё равно бы вернулась на малую родину. В деревне работать не хочу, а в городе мне оплатят только коммунальные услуги, а зарплата небольшая. Нас 12 человек здесь. Мальчики ещё планируют остаться, а вот девочки почти все уедут.

Согласно правилам, выпускники программы ничего не должны государству по окончанию обучения. Следующие наборы «серпiновцев» планируют обязать, чтобы они отработали в регионе, где расположено учебное заведение, не менее 5 лет.

- С этого года выпускники программы «Серпiн» смогут принять участие в программе переселения, - отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики Марат ЖУРКАБАЕВ. - Поэтому их участие в ярмарке даст возможность с помощью этих программ привлечь квалифицированных специалистов в районы.

Есть и те, кто планирует остаться в нашем регионе. Чаще всего такой ответ давали юноши.

- У меня уже есть несколько предложений, - рассказал студент 4 курса РИИ по специальности электроэнергетика Элнур БЕКЕН. - У меня пока нет опыта, здесь меня готовы взять без него. Конкуренции пока мало. На юге сложно найти работу по моей специальности. Со мной согласна и половина однокурсников. С каждым годом цена обучения увеличивается, повышается престиж моей специальности. Зарплаты нормальные, средние.

На ярмарке зарегистрировались более 50 работодателей. Некоторые выпускники принесли с собой резюме.

Для студентов Аркалыкского педагогического института организуют собственную ярмарку, в областной центр они не приехали.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Трудоустройство выпускников программы "Серпiн"...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.04.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работаю на юге. Нормально. Тут таких зп нет
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§ Vital
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7505
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.04.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
А какая у тебя зп? Я знаю одного парня, он с тургайских краёв приехал сюда несколько лет назад. Работает на мельнице грузчиком на погрузчике. Вагоны грузит.12 часов в день. 400 000 зп. Построил себе уже домик. Щас на новый автомобиль копит.
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§ Victor Yang
Re: Трудоустройство выпускников программы "Серпiн"...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.04.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«серпiновцев»

Это на каком языке? Если на русском, то буквы i в русском языке нет, если на казахском - в казахском нет такого словообразования.
Цитата:
планируют обязать, чтобы они отработали в регионе, где расположено учебное заведение, не менее 5 лет. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34550#801949

Я за то чтобы они отрабатывали, но 5 лет - это слишком.
Цитата:
бы еще могла здесь 3 года отработать, но потом всё равно бы вернулась на малую родину. В деревне работать не хочу, а в городе мне оплатят только коммунальные услуги, а зарплата небольшая. Нас 12 человек здесь. Мальчики ещё планируют остаться, а вот девочки почти все уедут. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34550#801949

Какой-то синдром прЫнцессы, чесслово. Видимо, работать не планирует. Я бы не сказал, что в Шымкенте зарплаты учителей больше.
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