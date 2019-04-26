175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
Касым-Жомарт Токаев на встрече в Семее поручил правительству подготовить все необходимые мероприятия к юбилею Абая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Абай Кунанбаев. Фото:kargoo.gov.kz
"В следующем году будет 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Мы отметим это на государственном уровне... Мы народ, который берет пример с истории и оказывает почесть великим предкам. Наследие великого Абая должно стать важным направлением "Рухани жангыру", - сказал президент.
"Родина Абая должна стать крупным центром, достойным встретить туристов со всего мира. Местная власть должна уделить этому особое внимание. Это наш долг перед нашими предками и хороший пример для подрастающего поколения", - добавил Глава государства.
Абай Кунанбаев родился в 1845 году в урочище Жидебай (180 километров от Семея).
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