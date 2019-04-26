Форум
Victor Yang
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
«серпiновцев» Это на каком языке? Если на русском, то буквы i в русском языке нет, если на казахском - в казахском нет такого словообразования. планируют обязать, чтобы они отработали в регионе,...
26.04.19 16:10
Vital
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
arman_kst: А какая у тебя зп? Я знаю одного парня, он с тургайских краёв приехал сюда несколько лет назад. Работает на мельнице грузчиком на погрузчике. Вагоны грузит.12 часов в день. 400 000...
26.04.19 15:52
Victor Yang
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
пешеход: то через суд решить. Так это всё время, время.
26.04.19 15:26
arman_kst
175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
Переименовать Абая на Назарбаева)
26.04.19 14:57
arman_kst
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
Работаю на юге. Нормально. Тут таких зп нет
26.04.19 14:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев

26 апреля 2019, 14:18 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев на встрече в Семее поручил правительству подготовить все необходимые мероприятия к юбилею Абая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Абай Кунанбаев. Фото:kargoo.gov.kz

"В следующем году будет 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Мы отметим это на государственном уровне... Мы народ, который берет пример с истории и оказывает почесть великим предкам. Наследие великого Абая должно стать важным направлением "Рухани жангыру", - сказал президент.

"Родина Абая должна стать крупным центром, достойным встретить туристов со всего мира. Местная власть должна уделить этому особое внимание. Это наш долг перед нашими предками и хороший пример для подрастающего поколения", - добавил Глава государства.

Абай Кунанбаев родился в 1845 году в урочище Жидебай (180 километров от Семея). 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
26.04.19 15:46 Местами осадки и туман - прогноз погоды на выходные в Костанайской области
26.04.19 15:07 Движение "Ұлт тағдыры" выдвинуло кандидатом в президенты Амиржана Косанова
26.04.19 14:40 Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
26.04.19 14:00 ОСДП на съезде решила не принимать участие в выборах президента. Бапи взял самоотвод
26.04.19 12:22 Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
26.04.19 11:25 Госорганы неверно трактуют изменения в Закон «О рекламе» - НПП «Атамекен»
26.04.19 11:13 Жамбыл Ахметбеков выдвинут кандидатом в президенты от КНПК
26.04.19 11:07 На монетах тенге изменили надписи
26.04.19 10:26 Абаев прокомментировал 15-суточный арест за плакат "От правды не убежишь"
26.04.19 09:39 "Исключений нет" - юрист объяснил запрет на возврат телефонов продавцам

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: 175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.04.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот - пожалуйста.
А вы вывески на Абая-
уже срывали... :-o
Профайл

§ arman_kst
Re: 175-летие Абая отметим на государственном уровне - Токаев
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.04.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименовать Абая на Назарбаева)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 3
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх