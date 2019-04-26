ОСДП на съезде решила не принимать участие в выборах президента. Бапи взял самоотвод

36 делегатов съезда партии проголосовали за то, чтобы не выдвигать кандидата от ОСДП. Трое выступили против этого решения, передает Informburo.kz.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) на XIV съезде в Алматы решила бойкотировать выборы президента.

Делегаты съезда большинством голосов решили не выдвигать кандидатов от партии.

"За" (бойкот. – Авт.) проголосовало 36 делегатов, "против" три делегата. Принято решение не участвовать в выборах и объявить бойкот выборам", – сказал председатель партии Жармахан Туякбай.

22 апреля политсовет ОСДП предложил съезду выдвинуть члена президиума партии, журналиста Ермурата Бапи в качестве кандидата от партии на выборах. Но на съезде он взял самоотвод.

"Я не боюсь выборов. Я 22 года говорю то, что сказал бы на выборах. В каждом номере газеты я выступаю с этой программой. Так что, я не боюсь. У меня в следующем выпуске будет бомба: есть документ за подписью главы ЦИКа, готовые бумаги лежат в избиркомах. Готовы результаты. Зачем нам ходить на такие выборы? В СМИ про нас скажут, и что? Я не принимаю участие в этих выборах. Я принял решение", – сказал Ермурат Бапи.

На съезде Жармахан Туякбай также вынес на голосование вопрос о переименовании партии.



"Достаточно сложно воспринимается название нашей партии. Уже 2-3 года мы обсуждаем. Сегодняшнее предложение – переименовать партию в ОСДП "Ақиқат"("Истина". – Авт.), – сказал председатель партии.



Все делегаты съезда единогласно поддержали переименование.

В завершении съезда Жармахан Туякбай сообщил, что решил покинуть пост председателя ОСДП. Он предложил избрать новым председателем Ермурата Бапи.

"Я уже третий год об этом думаю, кому же доверить партию. Я как экс-председатель партии на эту должность предлагаю Ермурата Бапи. Есть тысячи вопросов, которые надо решить. Это не каждый в состоянии сделать. Я вижу в лице Бапи такого человека, который сможет достойно повести партию дальше", – сказал Жармахан Туякбай.

Съезд поддержал кандидатуру Бапи единогласно.

9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные президентские выборы. Они состоятся 9 июня.

В Центральной избирательной комиссии РК сообщили, что выдвижение кандидатов началось 10 апреля и закончится в 18.00 28 апреля.