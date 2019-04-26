Госорганы неверно трактуют изменения в Закон «О рекламе» - НПП «Атамекен»
Галина КАТКОВА
В палату предпринимателей, сообщает ее пресс-служба, поступают обращения от бизнесменов по поводу размещения наружной рекламы. Суть обращений в том, что сотрудники акиматов проводят разъяснительную работу среди предпринимателей, но по-разному толкуют нормы Закона РК «О рекламе» и Налогового кодекса РК.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Например, представители госорганов утверждают, что с 11 апреля - с момента вступления в действие изменений в закон - рекламодатель должен будет оплачивать налог на «динамичных» билбордах (скроллерах) по-новому – за каждую картинку, которая появляется на экране. В НПП «Атамекен» заявляют, что такая трактовка в корне неверная.
- В пункте 3 ст. 605 Налогового кодекса РК четко указывается, что плата за наружную (визуальную) рекламу устанавливаются ,«исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной рекламы». То есть, без какой-либо привязки к количеству роликов или изображений, - говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня, 26 апреля, палатой предпринимателей Костанайской области, - чтобы исключить дальнейшее недопонимание между госорганами и бизнесом, Министерство национальной экономики РК и НПП «Атамекен» разработали Правила по размещению наружной (визуальной) рекламы, которые сейчас находятся на согласовании в государственных органах.
Правила должны внести ясность и исключить спорные вопросы. В частности, они предусматривают, что «размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной (визуальной) рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной (визуальной) рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на государственном и русском языках на стороне размещения объекта наружной (визуальной) рекламы в течение уплаченного месяца».
В НПП «Атамекен» отмечают, что разрешения на размещение наружной рекламы, полученные бизнесом до вступления в силу нового закона, считаются действительными до истечения срока их действия. Подавать новое уведомление не требуется, необходимо лишь своевременно оплатить налог. Но делать это нужно до 25 числа текущего, а не последующего месяца, как было в старой редакции закона.
Также в Правилах решены спорные вопросы по оформлению окон и витрин. В частности, разрешается размещать информацию на окнах, но только на внутренней стороне стекла и только о реализуемых в торговой точке товарах или услугах.
По всем вопросам, связанным с нововведениями в закон «О рекламе» предприниматели могут обращаться по телефону 8 (7172) 919-327.
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