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26.04.19 15:52
Victor Yang
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
пешеход: то через суд решить. Так это всё время, время.
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Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 апреля 2019, 12:22 |  Государство

Определение дома-призрака подходит к многоэтажному дому № 25 по ул. Толстого не только потому, что спустя год после заселения у жильцов нет газа, в доме не работают лифты, а возле него не благоустроен двор. Как выяснилось на собрании жильцов с представителями городского акимата и коммунальных служб, никто не знает, как этот дом могли принять в эксплуатацию.

Собрание прошло вечером 25 апреля возле многоэтажки.

- Я покупала квартиру в июне прошлого года в черновой отделке, - рассказала «НГ» Любовь ЖАРСКАЯ. - Газа не было, лифты не работали, двор напоминал пустырь. Таким же все осталось и сейчас - ничего не сделано! Ждем, когда подключат газ, а нам говорят, что даже проекта на него еще нет, его где-то потеряли.

- Все квартиры в этом доме раскуплены, но даже газ до сих не подключили, - возмущается Аскар МУКАНОВ. - Говорят - нужно, чтобы заселилось 80% жильцов. Исколько нам еще ждать, когда все они заселятся?

Жильцы спрашивали - если у одного хозяина здесь 5-10 квартир и поэтому заселение никогда не подойдет к 80-ти процентам, то что им делать в такой ситуации?

Как подтвердил представитель АО «КазТрансГаз Аймак» Асылбек САРТЕВ, согласно требованиям этой компании, необходимо, чтобы дом был заселен на 80%.

- Но проблема еще и в том, что застройщик до сих пор не передал документы на подключение газа, - отметил он.

- Лифты мы не можем взять на обслуживание, потому что, насколько я знаю, они не достроены, и нам их на обслуживание никто не передавал, - добавил начальник лифтового участка Виктор ДЕМИН.

Двор возле дома № 25 по ул. Толстого до сих пор выглядит как пустырь. Говорят, застройщик - ТОО «Силвер СК» - планировал строить на этом месте второй корпус. Представитель застройщика ничего толком пояснить не мог.

- Мы являлись заказчиками работ, - рассказал жильцам Казбек ТУЛЕУБАЕВ (кстати, бывший руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования - "НГ"). - Коробку строило ТОО «Ирина и К», внутреннюю отделку делала рудненская фирма. Дом принимался по новым правилам - когда не нужно заключение государственной комиссии. Его принимали четыре организации, в том числе отдел архитектуры. Акт ввода у нас есть. Документы на газ мы передадим в ближайшее время. Что касается благоустройства двора, то в прошлом году бюджет планировал выделить для этого 21 млн тенге. Но потом выяснилось, что земля принадлежит ТОО «Силвер СК», поэтому вкладывать в благоустройство бюджетные средства нельзя.

Корреспонденту «НГ» Казбек Тулеубаев сообщил, что на него ссылаться нельзя, потому что сейчас директором ТОО является его сын Ержан Тулеубаев. Однако Ержан по телефону пояснил, что с 2015 года он не является директором и лишь начинал строить дом по ул. Толстого, 25. Он дал нам телефон офиса, по которому мы можем связаться с нынешним директором - Эрмек Тулеубаевой. Однако сегодня до обеда мы так и не смогли дозвониться по указанному номеру - телефон тотально молчал. Так что с застройщиком тоже все оказалось призрачно.

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Айдар БЕРДИХОДЖАЕВ, присутствовавший на встрече, попытался разобраться в ситуации. Он процитировал письмо, которое написали 14 жильцов дома по ул. Толстого, 25. Адресовал их вопросы по газу, лифтам и благоустройству представителям коммунальных служб, но так и не пояснил, как будут решаться проблемы жильцов.

- Думаю, вам нужно будет направить официальный запрос на акима города, - сообщил он корреспонденту «НГ».

Мы отправили запрос акиму Костаная с просьбой разъяснить ситуацию.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.04.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО Силвер, это не намёк ли на Джона Сильвера, известного персонажа? 🙂
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§ Серый волк
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.04.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как выяснилось на собрании жильцов с представителями городского акимата и коммунальных служб, никто не знает, как этот дом могли принять в эксплуатацию.

Всё очень просто.
Летели инопланетяне на тарелочке.
И им понадобилось очень срочно сесть по естественным надобностям.
Смотрят пустырь в пожухлой травой.
Сели, а туалетной бумаги нет.
Но тут прибегает какой-то дядька в пиджаке с синим галстуком и с бумажками. Лопочет что-то непонятное, тыкает ручкой в бумагу и бумагу без подписи не даёт.

Ну подписали, что делать, не лететь же в соседнюю галактику за туалетной бумагой!

Жильцам дома нуно на пустыре посадочный знак для инопланетян сделать. Вдруг мимо кто с ненужными трубами пролетать будет для газа. А в тарелке хороший инженер по лифтам без дела маяться будет. :lol:
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* drakon
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16113
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.04.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ключи от квартир, торжественно,
кто выдавал?... :lol:
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§ Серый волк
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.04.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Двор возле дома № 25 по ул. Толстого до сих пор выглядит как пустырь. Говорят, застройщик - ТОО «Силвер СК» - планировал строить на этом месте второй корпус. Представитель застройщика ничего толком пояснить не мог.

Так само собой все понятно. Гугл говорит, что Джон Сильвер одноногий пират.
Вот если бы жильцы выкопали пруд, в центре пруда насыпали необитаемый остров.
То тогда бы им точно повезло.
Джон сильвер построил бы им на пустыре шикарный фрегат с мачтами. На острове закопал сундук мертвеца с сокровищами акимата. И по вечерам с необитаемого острова стуча деревянной ногой пел бесплатно концерты с лучшими песнями пиратского репертуара.

Одни убиты деревом,
Других убила взятка.
Ио-хо-хо и бутылка рома!
:lol:
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§ Серый волк
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10048
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.04.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ключи от квартир, торжественно, кто выдавал?...

Да ну! Неужели!

:lol:
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§ Victor Yang
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.04.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как выяснилось на собрании жильцов с представителями городского акимата и коммунальных служб, никто не знает, как этот дом могли принять в эксплуатацию Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34544?1556262043

Вполне могли. Бывает, наружные инженерные сети идут отдельным проектом, благоустройство тоже. Вот проект самого здания и ввели в эксплуатацию, а потом отдельно газ и благоустройство. Другой вопрос с тем что начали продавать квартиры в этом доме - имели ли право, если были обещания дома с газом и благоустройством.

[Исправлено: Victor Yang, 26.04.2019 - 13:37]
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§ arman_kst
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.04.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снова фигурирует Ирина и К.
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§ пешеход
Re: Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 26.04.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и что с того, что земля рядом с домом принадлежит ТОО "Сильверу". Если аренда, то аннулировать ее, а если в частной собственности, то через суд решить. "Забаву" забирают хотя и не простаивает и всем все равно, а тут пустырь выкупили и ждут, кто цену больше за него даст. Где акимат, архитектура? Забирите по закону и постройте социально значимый объект, центр города все таки. Аль что-то или кто-то мешает.
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§ Victor Yang
Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.04.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
то через суд решить.

Так это всё время, время.
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