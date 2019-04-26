Без газа, лифтов и благоустройства - жильцы новой многоэтажки Костаная называют ее домом-призраком

Определение дома-призрака подходит к многоэтажному дому № 25 по ул. Толстого не только потому, что спустя год после заселения у жильцов нет газа, в доме не работают лифты, а возле него не благоустроен двор. Как выяснилось на собрании жильцов с представителями городского акимата и коммунальных служб, никто не знает, как этот дом могли принять в эксплуатацию.

Собрание прошло вечером 25 апреля возле многоэтажки.

- Я покупала квартиру в июне прошлого года в черновой отделке, - рассказала «НГ» Любовь ЖАРСКАЯ. - Газа не было, лифты не работали, двор напоминал пустырь. Таким же все осталось и сейчас - ничего не сделано! Ждем, когда подключат газ, а нам говорят, что даже проекта на него еще нет, его где-то потеряли.

- Все квартиры в этом доме раскуплены, но даже газ до сих не подключили, - возмущается Аскар МУКАНОВ. - Говорят - нужно, чтобы заселилось 80% жильцов. Исколько нам еще ждать, когда все они заселятся?

Жильцы спрашивали - если у одного хозяина здесь 5-10 квартир и поэтому заселение никогда не подойдет к 80-ти процентам, то что им делать в такой ситуации?

Как подтвердил представитель АО «КазТрансГаз Аймак» Асылбек САРТЕВ, согласно требованиям этой компании, необходимо, чтобы дом был заселен на 80%.

- Но проблема еще и в том, что застройщик до сих пор не передал документы на подключение газа, - отметил он.

- Лифты мы не можем взять на обслуживание, потому что, насколько я знаю, они не достроены, и нам их на обслуживание никто не передавал, - добавил начальник лифтового участка Виктор ДЕМИН.

Двор возле дома № 25 по ул. Толстого до сих пор выглядит как пустырь. Говорят, застройщик - ТОО «Силвер СК» - планировал строить на этом месте второй корпус. Представитель застройщика ничего толком пояснить не мог.

- Мы являлись заказчиками работ, - рассказал жильцам Казбек ТУЛЕУБАЕВ (кстати, бывший руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования - "НГ"). - Коробку строило ТОО «Ирина и К», внутреннюю отделку делала рудненская фирма. Дом принимался по новым правилам - когда не нужно заключение государственной комиссии. Его принимали четыре организации, в том числе отдел архитектуры. Акт ввода у нас есть. Документы на газ мы передадим в ближайшее время. Что касается благоустройства двора, то в прошлом году бюджет планировал выделить для этого 21 млн тенге. Но потом выяснилось, что земля принадлежит ТОО «Силвер СК», поэтому вкладывать в благоустройство бюджетные средства нельзя.

Корреспонденту «НГ» Казбек Тулеубаев сообщил, что на него ссылаться нельзя, потому что сейчас директором ТОО является его сын Ержан Тулеубаев. Однако Ержан по телефону пояснил, что с 2015 года он не является директором и лишь начинал строить дом по ул. Толстого, 25. Он дал нам телефон офиса, по которому мы можем связаться с нынешним директором - Эрмек Тулеубаевой. Однако сегодня до обеда мы так и не смогли дозвониться по указанному номеру - телефон тотально молчал. Так что с застройщиком тоже все оказалось призрачно.

Руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Айдар БЕРДИХОДЖАЕВ, присутствовавший на встрече, попытался разобраться в ситуации. Он процитировал письмо, которое написали 14 жильцов дома по ул. Толстого, 25. Адресовал их вопросы по газу, лифтам и благоустройству представителям коммунальных служб, но так и не пояснил, как будут решаться проблемы жильцов.

- Думаю, вам нужно будет направить официальный запрос на акима города, - сообщил он корреспонденту «НГ».

Мы отправили запрос акиму Костаная с просьбой разъяснить ситуацию.