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Vital
Трудоустройство выпускников программы "Серпiн" стало главной темой областной ярмарки вакансий в Костанае
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arman_kst
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Абаев прокомментировал 15-суточный арест за плакат "От правды не убежишь"

26 апреля 2019, 10:26 |  Государство

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал задержание, суд и арест на 15 суток активистов, развесивших баннер с лозунгом "От правды не убежишь" во время марафона в Алматы, передает Tengrinews.kz

© khabar.kz

Абаев ответил на вопрос ведущего, соизмеримо ли наказание правонарушению. "Мотивы и действия правоохранительных органов уже прокомментировал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Как должностное лицо, как госслужащий комментировать решение суда, тем более не присутствуя на его заседании и будучи незнакомым с материалами дела, я не могу.

Могу лишь как гражданин, как пользователь средств массовой информации в отрыве от юридических тонкостей прокомментировать содержательную часть этой политической акции. Кто бы что ни говорил, это именно политическая акция. Ведь она соответствует главным критериям таковой - публичность, содержание призыва, привязка к политическому событию, то есть к выборам. 

Призыв к честным выборам вообще не нарушает никаких законов Казахстана. Прозрачность и открытость электорального процесса заявлены президентом страны как ключевые приоритеты в проведении предстоящих выборов. 

Поэтому как гражданскую инициативу действия ребят я поддерживаю. Но такие акции должны проходить исключительно в рамках правового поля", - заявил министр.  

В воскресенье, 21 апреля, активисты Ася Тулесова и Бейбарыс Толыбеков вывесили плакаты с надписью "От правды не убежишь", "У меня есть выбор", "adilsailayushin" возле трассы "Алматы марафона". Молодых людей быстро задержали и в тот же день осудили на 15 суток. Осужденные подали апелляцию, но суд ее отклонил. 

Ася Тулесова 1984 года рождения и Бейбарыс Толыбеков 1998 года рождения признаны виновными в совершении административного правонарушения постановлениями Специализированного межрайонного административного суда Алматы. © theopenasia
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§ Анатолий Сальник
Re: Абаев прокомментировал 15-суточный арест за плакат "От...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 26.04.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто только не писал и не говорил о нарушениях. Но, ни одна ..., скажем так - фигура, не назвала статьи, пункты, на основании которых произведено задержание. Без юридического обоснования, такие действия называются произволом. Считаю, что именно это позволяет, в данном случае, деятелю выстраивать длинную цепочку своих, личных (как следствие субъективных) суждений с тем, чтобы подогнать активность молодёжи под сомнительные и наказуемые деяния. Многие племена в Африке, Азии устроены значительно демократичнее. Т. е. режим в РК находится на крайнем и противоположном полюсе по пути к цивилизации. Для начала придётся дорасти до племенного уровня организации общества, которое насчитывает десятки тысяч лет. По сути надо выбраться из звериной, животной системы.
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