Абаев прокомментировал 15-суточный арест за плакат "От правды не убежишь"
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" прокомментировал задержание, суд и арест на 15 суток активистов, развесивших баннер с лозунгом "От правды не убежишь" во время марафона в Алматы, передает Tengrinews.kz.
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Абаев ответил на вопрос ведущего, соизмеримо ли наказание правонарушению. "Мотивы и действия правоохранительных органов уже прокомментировал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Как должностное лицо, как госслужащий комментировать решение суда, тем более не присутствуя на его заседании и будучи незнакомым с материалами дела, я не могу.
Могу лишь как гражданин, как пользователь средств массовой информации в отрыве от юридических тонкостей прокомментировать содержательную часть этой политической акции. Кто бы что ни говорил, это именно политическая акция. Ведь она соответствует главным критериям таковой - публичность, содержание призыва, привязка к политическому событию, то есть к выборам.
Призыв к честным выборам вообще не нарушает никаких законов Казахстана. Прозрачность и открытость электорального процесса заявлены президентом страны как ключевые приоритеты в проведении предстоящих выборов.
Поэтому как гражданскую инициативу действия ребят я поддерживаю. Но такие акции должны проходить исключительно в рамках правового поля", - заявил министр.
В воскресенье, 21 апреля, активисты Ася Тулесова и Бейбарыс Толыбеков вывесили плакаты с надписью "От правды не убежишь", "У меня есть выбор", "adilsailayushin" возле трассы "Алматы марафона". Молодых людей быстро задержали и в тот же день осудили на 15 суток. Осужденные подали апелляцию, но суд ее отклонил.
Ася Тулесова 1984 года рождения и Бейбарыс Толыбеков 1998 года рождения признаны виновными в совершении административного правонарушения постановлениями Специализированного межрайонного административного суда Алматы. © theopenasia
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