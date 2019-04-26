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Уроженец костанайской области Жан Кособуцкий одержал девятую досрочную победу над соперником с 16 нокаутами

26 апреля 2019, 09:14 |  Спорт

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (10-0, 9 КО) выиграл нокаутом поединок у Уильямса Окандо (20-8, 16 КО) из Венесуэлы, передает корреспондент Vesti.kz.


Шестираундовый поединок, который проходил в Минске, завершился во второй трехминутке - для 30-летнего Кособуцкого досрочная победа стала девятой в карьере. Что касается его ровесника Окандо, то из восьми поражений семь боев он проиграл до финального гонга.

"Бой начался обычно, - сдержанно прокомментировал победу казахстанец. - И закончился так же".

Напомним, казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий дебютировал среди профессионалов в сентябре 2017 года. За неполных два года отечественный боксер выступал на рингах Беларуси, России и Украины. Девять побед он одержал досрочно и одну - по очкам.
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§ Гога
Re: Уроженец костанайской области Жан Кособуцкий одержал девятую...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 852
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.04.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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