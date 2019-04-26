Уроженец костанайской области Жан Кособуцкий одержал девятую досрочную победу над соперником с 16 нокаутами

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (10-0, 9 КО) выиграл нокаутом поединок у Уильямса Окандо (20-8, 16 КО) из Венесуэлы, передает корреспондент Vesti.kz.



Шестираундовый поединок, который проходил в Минске, завершился во второй трехминутке - для 30-летнего Кособуцкого досрочная победа стала девятой в карьере. Что касается его ровесника Окандо, то из восьми поражений семь боев он проиграл до финального гонга.

"Бой начался обычно, - сдержанно прокомментировал победу казахстанец. - И закончился так же".



Напомним, казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий дебютировал среди профессионалов в сентябре 2017 года. За неполных два года отечественный боксер выступал на рингах Беларуси, России и Украины. Девять побед он одержал досрочно и одну - по очкам.