Уроженец костанайской области Жан Кособуцкий одержал девятую досрочную победу над соперником с 16 нокаутами
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (10-0, 9 КО) выиграл нокаутом поединок у Уильямса Окандо (20-8, 16 КО) из Венесуэлы, передает корреспондент Vesti.kz.
Шестираундовый поединок, который проходил в Минске, завершился во второй трехминутке - для 30-летнего Кособуцкого досрочная победа стала девятой в карьере. Что касается его ровесника Окандо, то из восьми поражений семь боев он проиграл до финального гонга.
"Бой начался обычно, - сдержанно прокомментировал победу казахстанец. - И закончился так же".
Напомним, казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий дебютировал среди профессионалов в сентябре 2017 года. За неполных два года отечественный боксер выступал на рингах Беларуси, России и Украины. Девять побед он одержал досрочно и одну - по очкам.
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