"Гражданину не нужно бежать в ЦОН" - итоги трехлетней работы подвели в госкорпорации «Правительство для граждан»

Государственная корпорация «Правительство для граждан» рабтает 3 года, в ее состав входят ЦОН, Научно-производственный центр земельного кадастра, Центр по недвижимости, Государственный центр по выплате пенсий. Корпорация оказывает услуги населению по выдаче справок, перерасчету пенсий и пособий, а также осуществляет работы, связанные с ведением земельного кадастра.

- Для получения популярных справок, таких как адресная, о наличии или отсутствии судимости, гражданину не нужно бежать в ЦОН, - отметил сегодня, 25 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе директор Костанайского филиала госкорпорации Канат ТОЛЕПУЛЫ. - Многие госуслуги переведены в онлайн-формат и число их растет. К настоящему времени из 752 госуслуг в «Правительство для граждан» передана 621 услуга, это более 83%. Через структуру электронного правительства доступно 506 госуслуг. Чтобы воспользоваться этими услугами через Интернет, нужно иметь ключ электронной цифровой подписи или регистрацию в базе мобильных граждан.

Канат Толепулы добавил, что в ЦОНах работники обучают граждан пользованию ЭЦП и приложением Telegram-бот для смартфонов. Благодаря этим сервисам жителям страны не нужно обивать пороги госучреждений для получения справок.

В Костанайской области более 350 000 получателей 45 видов пенсий, пособий и социальных выплат. На эти статьи расходов ежемесячно выделяется около 13 450 000 000 тенге.

- Одной из самых масштабных работ стал пересмотр базовой пенсии с 1 июля 2018 года, - сообщила заместитель директора Костанайского филиала госкорпорации Гульсум ХАСАНОВА. - По Костанайской области пересчитаны базовые пенсии 134 000 пенсионеров. Также пересчитан размер выплат в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Пересчету подверглись и социальные выплаты - с 1 января 2019 года повышены размеры 336 000 выплат на сумму более 600 млн тенге. Средний размер пенсии, с учетом среднего размера базовой пенсии, с 1 января составил 85 579 тенге. В том числе размер пенсии - 58 158 тенге, а базовая выплата - 27 421 тенге.

Хасанова рассказала о предстоящих изменениях в социальных выплатах. Получателям, воспитывающим ребенка-инвалида и осуществляющим уход за инвалидом I группы с детства, с 1 июля 2019 года выплата увеличится до 41 578 тенге в месяц (сейчас она составляет 31 183 тенге). Получателей таких пособий по области немногим более 3 000 человек, из них 2 621 - дети-инвалиды и 565 - инвалиды I группы с детства.

Для удобства граждан в корпорации будут продолжать работу по предоставлению госуслуг в активном режиме. Например, не посещая ЦОН, можно будет получить статус многодетной матери, оформить пособие обладателям подвесок «Кумис Алка» и «Алтын Алка», пособие по инвалидности, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.