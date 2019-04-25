"Чистят только перед приездом чиновника". Сенатор пожаловался на свалки и потребительское отношение
Сенатор Дулат Куставлетов попросил премьер-министра обратить внимание на проблемы экологии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:Ренат Ташкинбаев
"Поводом для моего депутатского запроса послужили проблемы экологии и обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан. На эти злободневные вопросы на встречах с населением мы наталкиваемся каждый раз. (...) Стихийные свалки, проблемы вывоза мусора из дворов, горы окурков под окнами многоэтажек. Вот как сегодня, к сожалению, можно охарактеризовать силуэт любого города и населенного пункта Казахстана, а также нашей столицы", - заявил депутат.
По его мнению, реальную уборку производят только на центральных улицах городов.
"Жители окраин и дворов, не выходящих на центральные улицы, вынуждены мириться и жить в таких условиях. Как всегда, перед приездом очередного высокопоставленного чиновника из столицы или акимата коммунальные службы начинают активно работать и чистить место его ожидаемого посещения, а потом все возвращается на круги своя", - сказал сенатор на пленарном заседании палаты.
Он напомнил, что недавно жители Коянды жаловались на мусор и собачьи трупы. Сенатор считает, что основной причиной ситуации является отсутствие системы адекватного взаимодействия руководящего состава со своими подчиненными.
"Центральные исполнительные органы, сосредоточившись на глобальных проблемах и разрабатывая правила игры, не слышат территориальные проблемы. А сотрудники на территории ждут команды сверху, чтобы начать хоть что-то делать. Аналогичным образом цепочка доходит до рядового работника коммунального предприятия. Но самое главное, институты местного самоуправления вообще никак не работают с населением. Либо формально исполняют требования законодательства", - добавил он.
Кусдавлетов отметил, что потребительское отношение и безразличие к происходящему для общества стали нормой.
"Главное - отписаться и отправить заявителя подальше, а не реально помочь решить его проблему... Именно это и вызывает вполне обоснованную критику, а порой и агрессию к государственным структурам со стороны граждан", - заключил депутат.
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