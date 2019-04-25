МВД передаёт спецЦОНам функции регистрационно-экзаменационных подразделений

С 1 июля проведением теоретических и практических экзаменов будет заниматься "Правительство для граждан", передает Informburo.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о том, что с 1 июля регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) будут ликвидированы. Их функции передадут госкорпорации "Правительство для граждан", сообщили в пресс-службе МВД РК.

"Функции по приёму документов на регистрацию транспорта, выдаче документов и государственных номерных знаков выполняют сотрудники госкорпорации. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят приём теоретических и практических экзаменов на знание Правил дорожного движения, проверку людей и транспорта по базам розыска, наличие ограничений, подлинности документов", – сообщили в пресс-службе.

С 1 июля проведением теоретических и практических экзаменов также будет заниматься "Правительство для граждан". При этом полиция продолжит проверять транспорт и водителей по своим базам удалённо в режиме онлайн.

"Таким образом, при оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками госкорпорации. Заявки на проверку документов между сотрудниками полиции будут распределяться автоматически, без возможности выбора, что также исключит человеческий фактор", – отметили в министерстве.

МВД РК также намерено полностью отменить процедуру осмотра при первичной регистрации транспортных средств.

"Ежегодно в спецЦОНы представляли более 1,1 млн автомобилей для осмотра и последующей регистрации, что создавало неудобство для граждан и большие очереди. Поэтому первоначально отменили повторный осмотр автомашин, которые уже имели регистрацию в Казахстане. Теперь, после интеграции информационных систем КАП МВД и КГД МФ, отменяется и первичный осмотр автомашин, ввозимых в Казахстан. Предварительный осмотр и таможенную очистку будут проводить таможенные органы", – добавили в МВД.

Основанием для внесения идентификационных данных транспортного средства в информационную систему МВД и регистрации транспорта станут документы, выдаваемые таможенными органами.

"Это позволит улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски, а также укрепить строевые подразделения за счёт образовавшихся резервов штатных единиц сотрудников РЭПов", – отметили в пресс-службе.

В городах Казахстана, где нет спецЦОНов, функции РЭП передадут в обычные ЦОНы.