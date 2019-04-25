Форум
Йцукен
Евгений ШИБАРШИН: Без вариантов
а Зеленский даже чаше на экране чем политики
25.04.19 11:52
Victor Yang
Евгений ШИБАРШИН: Без вариантов
Анатолий Сальник: Видано в США. Рейган профессиональный актёр. Рейган до президенства имел политический опыт - был губернатором Калифорнии. Не стоит сравнивать.
25.04.19 11:46
Анатолий Сальник
Евгений ШИБАРШИН: Без вариантов
Где было видано, чтобы герой киносериала мог выиграть реальные президентские выборы? Видано в США. Рейган профессиональный актёр. к власти могут привести человека из «ниоткуда» Источник: ...
25.04.19 11:30
yudjin
Стало меньше, но намного больше
Тот самый: Прогуливаешься по парку - из матюгальников орет реклама, про этот вид ничего не говорили. Хотя, да в общем ряду городского шума, напрягает.Как всегда санврачи не замечают или не хотят....
25.04.19 11:24
Тот самый
Стало меньше, но намного больше
Больной вопрос, правильно, что запретили. Прогуливаешься по парку - из матюгальников орет реклама, LED-панель на площади вечером слепит рекламой, на Карбышева возле пешеходного на столбе ярко-синим...
25.04.19 10:43
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

МВД передаёт спецЦОНам функции регистрационно-экзаменационных подразделений

25 апреля 2019, 09:40 |  Государство

С 1 июля проведением теоретических и практических экзаменов будет заниматься "Правительство для граждан", передает Informburo.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о том, что с 1 июля регистрационно-экзаменационные подразделения (РЭП) будут ликвидированы. Их функции передадут госкорпорации "Правительство для граждан", сообщили в пресс-службе МВД РК.

"Функции по приёму документов на регистрацию транспорта, выдаче документов и государственных номерных знаков выполняют сотрудники госкорпорации. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят приём теоретических и практических экзаменов на знание Правил дорожного движения, проверку людей и транспорта по базам розыска, наличие ограничений, подлинности документов", – сообщили в пресс-службе.

С 1 июля проведением теоретических и практических экзаменов также будет заниматься "Правительство для граждан". При этом полиция продолжит проверять транспорт и водителей по своим базам удалённо в режиме онлайн.

"Таким образом, при оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками госкорпорации. Заявки на проверку документов между сотрудниками полиции будут распределяться автоматически, без возможности выбора, что также исключит человеческий фактор", – отметили в министерстве.

МВД РК также намерено полностью отменить процедуру осмотра при первичной регистрации транспортных средств.

"Ежегодно в спецЦОНы представляли более 1,1 млн автомобилей для осмотра и последующей регистрации, что создавало неудобство для граждан и большие очереди. Поэтому первоначально отменили повторный осмотр автомашин, которые уже имели регистрацию в Казахстане. Теперь, после интеграции информационных систем КАП МВД и КГД МФ, отменяется и первичный осмотр автомашин, ввозимых в Казахстан. Предварительный осмотр и таможенную очистку будут проводить таможенные органы", – добавили в МВД.

Основанием для внесения идентификационных данных транспортного средства в информационную систему МВД и регистрации транспорта станут документы, выдаваемые таможенными органами.

"Это позволит улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски, а также укрепить строевые подразделения за счёт образовавшихся резервов штатных единиц сотрудников РЭПов", – отметили в пресс-службе.

В городах Казахстана, где нет спецЦОНов, функции РЭП передадут в обычные ЦОНы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.04.19 14:38 "Чистят только перед приездом чиновника". Сенатор пожаловался на свалки и потребительское отношение
25.04.19 12:37 Костанайские бойцы федерации жекпе-жек вернулись с медалями чемпионата РК
25.04.19 11:03 Призерами чемпионата мира по спортивным танцам на колясках стали костанайцы
25.04.19 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Без вариантов
24.04.19 18:30 Данию Еспаеву выдвинули кандидатом в президенты от "Ак Жол"
24.04.19 17:07 Неустойчивая погода с осадками и сильным ветром ожидается до конца недели в Костанайской области
24.04.19 16:14 Акция "Бессмертный полк" вновь пройдет в Костанае
24.04.19 15:45 Более 800 граммов героина изъяли полицейские за 5 дней в Костанайской области
24.04.19 15:19 Ярмарку под открытым небом в Костанае перенесли с воскресенья на субботу
24.04.19 15:04 Жительница Костаная получила чужой штраф с "Сергека" в Нур-Султане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Ахмат
Re: МВД передаёт спецЦОНам функции...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 25.04.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю так станет удобней.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 0
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх